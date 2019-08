Fed werkt aan eigen realtime betalingssysteem

Het gaat om een soort tegenhanger van het realtime betalingssysteem dat in 2017 door een groep grote banken, verenigd in het consortium The Clearing House, is opgezet. Waarschijnlijk is FedNow vooral bedoeld voor kleinere banken. Die hadden al bij de Fed aangeklopt voor hulp omdat zij geen toegang hebben tot dezelfde systemen als de grotere banken. De Fed denkt dat de twee systemen straks prima naast elkaar kunnen bestaan.

