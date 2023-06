Beursblog: AEX naar hogere opening, oog op Prosus en DSM-Firmenich

Door Theo Besteman

Belegger zoekt naar signalen van wijziging in rentebeleid. Ⓒ anp/hh AEX 760.56 %

Amsterdam - De AEX opent volgens de future woensdag met een half procent winst. Beurzen in Azië zijn met gemengde resultaten gesloten. Beleggers wachten op macrocijfers over de Amerikaanse economie, en op toelichtingen van voorzitters van de centrale bank in de VS, Japan en het Verenigd Koninkrijk over mogelijk nieuwe rentestappen. Futures voor opening van Wall Street staan licht hoger.