Beursblog: Fors herstel DSM-Firmenich stuwt AEX

Door Theo Besteman

Belegger zoekt naar signalen van wijziging in rentebeleid. Ⓒ anp/hh AEX 764.19 0.48 %

Amsterdam - De AEX vergroot woensdag de winst. DSM-Firmenich wint, na een openingsverlies, bij de al verwachte winstwaarschuwing ruim 5%. Prosus verliest licht. Beurzen in Azië zijn met gemengde resultaten gesloten, de Nikkei boekte 2% winst. Beleggers wachten op macrocijfers over de Amerikaanse economie, en op toelichtingen van voorzitters van de centrale bank in de VS, Japan en het Verenigd Koninkrijk over mogelijk nieuwe rentestappen. Futures voor Wall Street staan licht hoger.