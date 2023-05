Quote: jonge Nederlandse miljonairs minder rijk dan vorig jaar

Adriaan Mol, oprichter van betalingsverwerker Mollie, voert dit jaar opnieuw de ranglijst aan. Zijn vermogen wordt geschat op 2,8 miljard euro, volgens Quote is dat een vijfde minder dan vorig jaar. De tweede plek is voor Robert Vis, medeoprichter van communicatiedienstverlener MessageBird, met een geschat vermogen van 1 miljard euro. De top 3 wordt afgesloten door de 33-jarige Job van der Voort met een vermogen van 575 miljoen. Van der Voort is oprichter van Remote.com, een bedrijf dat bedrijven helpt personeel aan te nemen in landen waar ze zelf niet aanwezig zijn.

Net als Mol zagen ook Vis en Van der Voort hun vermogen krimpen, met respectievelijk bijna een kwart en bijna 15 procent. Quote schrijft dat onder meer toe aan „een duikeling op de aandelenbeurzen” van techbedrijven. Ook is het voor veel bedrijven steeds moeilijker geworden om investeerders te vinden als gevolg van de hoge rente.

In de ranglijst van Quote zijn ook een aantal bekende Nederlanders terug te vinden. De hoogst genoteerde is de 26-jarige Martijn Garritsen, bij het brede publiek bekend als dj Martin Garrix. Zijn vermogen schat het zakenblad in op 48 miljoen euro. Ook collega-dj’s komen terug in de lijst. Zo hebben Nick van de Wall (Afrojack) en Robbert van de Corput (Hardwell) een vermogen van naar schatting respectievelijk 26 miljoen euro en 19 miljoen euro. In tegenstelling tot de aanvoerders van de top 100, zagen de dj’s hun vermogen gelijk blijven dan wel stijgen.

Vrouwen zijn ook dit jaar spaarzaam, al is er dit jaar wel een debutante. De 34-jarige influencer en onderneemster Negin Mirsalehi komt op plek 61 binnen met een vermogen van 21 miljoen euro. Naast haar staan ook dit jaar modeonderneemster Nikkie Plessen (nummer 42), model Doutzen Kroes (nummer 54) en Sharon Hilgers van sieradenmerk My Jewellery (nummer 30) op de lijst.

Om een notering te krijgen in de Quote-lijst, hebben mensen een vermogen van minimaal 15 miljoen euro nodig. Dat vermogen moeten ze zelf hebben verdiend en bovendien mogen ze niet ouder zijn dan 39 jaar. Alleen al door die laatste eis, verdwijnt aanvoerder Mol volgend jaar sowieso uit de top 100.