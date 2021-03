Column: markten verrast door slechte relatie China-VS

De Chinese afgevaardigden Yang Jiechi en Wang Yi tijdens de harde confrontatie met de Amerikanen in het Cook Hotel in Anchorage in Alaska. Ⓒ AP

De afgelopen jaren draaide het voor financiële markten voornamelijk om het beleid van centrale banken. De afgelopen maanden draaiden financiële markten om het coronavirus. En in afgelopen weken ging het vooral over reflatie. De bekoelde handelsrelatie tussen de VS en China speelde zo af en toe nog op, maar het onderwerp lijkt voor dit jaar vooralsnog geen echt thema. De vraag is echter voor hoe lang.