SBM Offshore gebukt onder tegenvallende outlook

De maritiem dienstverlener aan de olie- en gasindustrie SBM Offshore heeft in 2013 de omzet sterker zien stijgen dan de onderneming zelf had verwacht. De omzet (op basis van de boekhoudmethode IFRS) kwam uit op 4,8 miljard dollar (3,55 miljard euro), terwijl SBM in december nog 4,6 miljard dollar had voorspeld. Dat blijkt uit cijfers die donderdag werden bekendgemaakt.