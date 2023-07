Premium Het beste van De Telegraaf

Huishoudens zitten bomvol elektronica: ’Kwart apparaten kapot of ongebruikt’

Door Theo Besteman

Bij helft zonnebanken gaat het licht niet meer aan. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Nederlanders lijden met elektronica aan een verzamelwoede. Een gemiddeld huishouden heeft 131 apparaten in huis. Dat is een toename van 40% in tien jaar. Daarbij een opvallende hoeveelheid ongebruikte apparaten: de helft van alle zonnebanken, broodbakmachines en elektrische sigaretten blijft onaangeroerd of is kapot.