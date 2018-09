Fed-bestuurder: afbouw steun kan sneller

Plosser maakt dit jaar deel uit van het beleidsbepalende orgaan van het stelsel van centrale banken, de Federal Open Market Committee. De Fed bouwde de steun, die oorspronkelijk bestond uit het maandelijks voor 85 miljard dollar opkopen van schuldpapier, zowel in december als in januari met 10 miljard dollar af. Dat tempo zal volgens Plosser onvoldoende blijken als de economische groei versnelt.

Onrust geen factor

Plosser zei zich niet al te druk te maken over de recente onrust op de aandelen- en valutamarkten van opkomende landen. ,,Het zou een bedreiging kunnen worden als het overwaait naar andere financiële markten, maar op dit moment beschouw ik het niet als significant risico voor de Amerikaanse economie.''

Dennis Lockhart, president van de Federal Reserve Bank of Atlanta, verwacht juist dat het huidige tempo gehandhaafd wordt en dat het steunprogramma tegen het vierde kwartaal beëindigd wordt. Hij denkt ook dat de Fed misschien niet wacht met een renteverhoging totdat de werkloosheid tot onder 6,5 procent is gedaald. Het is in zijn ogen noodzakelijk om de financiële markten en consumenten inzicht te geven in het toekomstige beleid.