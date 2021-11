Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: wie heeft regie over vluchten uit Zuid-Afrika?

De vraag rijst wie nu eigenlijk de regie heeft, nu Nederland internationaal negatief in het nieuws is gekomen door het hoge aantal besmettingen aan boord van een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika op vrijdag, de warrige communicatie over het testbeleid door minister de Jonge in het weekend en de ontsnappingspoging van twee reizigers die in quarantaine zaten in een hotel op Schiphol.