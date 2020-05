Zzp’er Sonja krijgt voedselpakket: ’Nu is het twee dagen macaroni’

Zzp’er Sonja Geerlings is heel blij met de hulp van het Rode Kruis. „Dit is echt super.” Ⓒ APA

Arnhem - Twee keer in de week macaroni. Zo omschrijft zzp’er Sonja Geerlings haar deplorabele financiële situatie. Door de coronacrisis staat haar bedrijfje in gezonde voeding en sporten stil. Het geld is op. Daarom ontvangen zij en 999 andere getroffenen deze week een voedselpakket van het Rode Kruis.