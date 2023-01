Premium Het beste van De Telegraaf

Handjes arbeidsmigrant onmisbaar bij bol.com: ’Spanje was me veel te heet’

Door Pascal Kuipers

Vincent Weijers (bol.com, links) en Maurice Berden (Ceva Logistics) in het megagrote distributiecentrum in Waalwijk. Ⓒ Rias Immink

Waalwijk - Dagelijks werken gemiddeld zo’n 800 mensen in het immense distributiecentrum van bol.com in Waalwijk. In de piekdagen vanaf eind november verdubbelt dit aantal. Allemaal handjes die nodig zijn om de ’box van bol’ soepel te laten draaien, ondanks de hoge automatiseringsgraad. Handjes van arbeidsmigranten. „Zij doen noodzakelijk werk waar veel hoogopgeleiden op neerkijken, maar dat wij zo goed mogelijk organiseren.”