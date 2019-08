Rode cijfers Envipco ondanks omzetstijging

Amersfoort - Envipco heeft in de eerste helft van het jaar een klein verlies geboekt ten opzichte van een jaar eerder, ondanks dat de omzet van het bedrijf omhoog ging. Het resultaat van de maker van statiegeldsystemen werd een jaar eerder nog vooruit geholpen door een eenmalige meevaller door een juridische schikking terwijl in deze periode juist meer geld werd uitgegeven aan onder meer groei op nieuw markten en een juridisch gevecht over een patent.