Meer hulpverzoeken van ondernemers met geldzorgen

Zuidweg: „Momenteel zien we een verdubbeling van het aantal aanvragen per week en dit is nog maar het begin. We krijgen veel vragen over het terugbetalen van belastingschulden. Ook vragen ondernemers zich af of ze wel of niet kunnen doorgaan met hun onderneming. Het is belangrijk dat ondernemers op tijd aan de bel trekken, zodat de schade beperkt kan worden en er meer kans is om met de onderneming door te gaan.”

Tijdens de coronacrisis kregen veel ondernemers steun van de overheid. Bijvoorbeeld door uitstel van loonbelasting of een lening. Veel ondernemers moeten nu een terugbetaling doen en dat lukt niet iedereen. Daarnaast hebben ondernemers te maken met inflatie en hoge energiekosten. Zuidweg raadt ondernemers met financiële problemen aan om vroegtijdig contact opnemen met Geldfit, een onafhankelijke organisatie die als doel heeft ervoor te zorgen dat iedereen grip op zijn geld krijgt en houdt.