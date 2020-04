Column: wie betaalt de rekening van coronacrisis?

In de meeste landen proberen regeringen met omvangrijke steunpakketten voor bedrijven en burgers de ingrijpende effecten van een recessie aan te pakken. De VS geeft bijvoorbeeld $2 biljoen uit aan financiële steun aan bedrijven en huishoudens. Ook in Nederland en de andere EU-landen zien we steunoperaties van vele miljarden. Opvallend is dat binnen de EU, elk land zijn eigen gang gaat. Een gezamenlijke Europese aanpak ontbreekt, terwijl je juist met samenwerking een krimp het beste kan bestrijden.

Binnen de EU zien we vooral politieke leiders die ruziën over de inzet van Europese middelen. Pas afgelopen donderdag bereikten de EU-landen een akkoord over een noodpakket van ruim €500 miljard. Als handelsland heeft juist Nederland een groot belang bij deze EU-aanpak, opdat onze afzetmarkten in Europa niet instorten.

Toekomstige bedrijfstrends

Niet alleen in Nederland, maar ook elders wordt al nagedacht over de maatschappelijk en economische wereld na afloop van de lockdown. Voor bedrijven rijst daarbij de vraag of en hoe zij hun bedrijfsbeleid moeten aanpassen. De meeste ondernemingen zijn nu bezig om te ’overleven’. Niettemin zien we vooral bij grotere ondernemingen al ’denktanks’ die zich achter de schermen bezighouden met de wereld van morgen. Daarbij zien we de volgende trends.

Bedrijven gaan hun bedrijfs- en productieprocessen versneld digitaliseren. Bij deze processen wordt ook gestreefd naar minder afhankelijkheid van externe leveranciers. We zien een opmars van thuiswerken en e-commerce. Daarnaast zal er sprake zijn van een toename van het gebruik van ’slimme robots’; arbeidsplaatsen worden gerobotiseerd. Ook zal er extra worden geïnvesteerd in nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie.

Binnen het bedrijfsbeleid van steeds meer bedrijven wordt klimaatneutraliteit een kerndoelstelling; bedrijven willen ’klimaatwinnaars’ worden (www.klimaatwinnaars.nl). Wereldwijd zullen we ook een groei zien van zogenoemde groene beleggingen, ook al omdat de beleggingsprestaties van duurzaam vaak hoger liggen dan die van de traditionele portefeuilles.

Met name in de techwereld neemt de voorkeur toe voor vaste arbeidskrachten. In het algemeen zal er in de werksfeer meer aandacht worden besteed aan mogelijkheden voor extra scholing. Bij beursgenoteerde concerns neemt het belang toe van een goed bedrijfsimago (extreme beloningen en hoge bonussen zijn taboe en een duurzaam bedrijfsprofiel is een must).

Toekomstige politiek

De vraag over het toekomstige regeringsbeleid zal binnenkort ook de politieke agenda gaan beheersen. In een eerdere column hebben we al opgemerkt dat ’ieder voor zich’ de kernboodschap is van de coranacrisis. Landen kiezen in alle opzichten voor zichzelf; eigen nationale maatregelen, eigen burgers en bedrijven staan voorop. Deze houding past helaas in de mondiale trend van anti-globalisering en anti-vrijhandel en de keuze voor nationale belangen. Eigen bedrijven en werknemers worden bevoordeeld en handelsbelemmeringen worden ingevoerd om deze tegen het buitenland te beschermen

’Ieder voor zich’ gaat gepaard met een keiharde concurrentiestrijd tussen landen. Deze proberen met behulp van lage belastingen, eenvoudige regels en forse subsidies topbedrijven, start-ups en toptalenten vanuit het buitenland aan te trekken, vooral op het terrein van digitalisering, nieuwe technologieën, maar ook op terrein van medische innovaties. Eerder schreven wij al dat Nederland hier tot de verliezers behoort, ook al omdat onze overheid en het bedrijfsleven daarin onvoldoende hebben geïnvesteerd. Ook heeft politiek Den Haag de afgelopen decennia te weinig maatregelen genomen om de ’uitverkoop’ van cruciale bedrijven tegen te gaan.

Als internationaal handelsland wordt Nederland hard getroffen door de trend ’ieder voor zich’. Zowel in de Haagse politiek als ons bedrijfsleven zal deze nieuwe wereld het beleid gaan beïnvloeden. Daarom is het nodig dat onze economie gemoderniseerd en versterkt wordt.

Financiering

Voor een nieuw kabinet is de belangrijkste vraag hoe we straks ons economisch herstel gaan financieren. Op dit moment beschikt het kabinet Rutte III over een voldoende financiële buffer om de komende maanden een reddingspakket voor bedrijven en werknemers te kunnen betalen. Daarna zitten we niet alleen met een hoge staatsschuld die kan oplopen tot boven de 60% van het bbp, maar ook met het vraagstuk van het financieren van onze overheidsuitgaven.

De Nederlandse overheid geeft jaarlijks vele tientallen miljarden euro’s uit aan de publieke sector, ook wel aangeduid als de collectieve sector. Daarbij gaat het om overheidsgeld dat besteed wordt aan de zorg, sociale zekerheid, onderwijs, veiligheid, politie, defensie, en gemeenten. Vergelijken we onze collectieve sector met die van de meeste andere landen dan valt vooral op dat Nederland volledig uit de toon valt bij de samenstelling van deze uitgaven: meer dan de helft heeft betrekking op de uitgaven voor de sociale zekerheid en onze zorg. Dit bedrag konden we ons veroorloven in de goede tijden met jaarlijkse groeipercentages van 2 à 3%. Maar die tijd is voorbij. In de wereld van morgen met een lagere groei hebben we deze ruimte niet meer, terwijl we bovendien veel meer geld moeten besteden aan een versterking en vernieuwing van de Nederlandse economie, zoals extra uitgaven voor het hoger onderwijs, voor nieuwe technologieën, voor research & development, voor de modernisering van de digitale en fysieke infrastructuur, voor staatsdeelnemingen en klimaatinvesteringen.

Een mix

Binnen de linkse oppositie zijn er partijen die al een simpele oplossing hebben voor het financieren van ons economische herstel: extra belastingheffing bij grote bedrijven en de hoogste inkomens.

Deze mogelijkheid zal zeker aan de orde komen, maar de extra miljarden die dit oplevert zijn volstrekt onvoldoende. Los van dit idee, dat ook negatieve economische effecten heeft, zal deze vraag mede moeten worden bezien tegen de achtergrond van de huidige overheidsuitgaven. Die moeten opnieuw worden afgewogen in het licht van de wereld van morgen. Dit zal leiden tot politieke discussies over ombuigingen, bezuinigingen en belastingverhogingen. We voorspellen dat de uitkomst een mix zal zijn.

Willem Vermeend is internetondernemer en deeltijd hoogleraar economie aan de Open Universiteit. Hij was staatssecretaris en minister. Rick van der Ploeg is econoom en oud-staatssecretaris, momenteel hoogleraar aan de Universiteit van Oxford en de VU. Reageren? Mail naar [email protected].