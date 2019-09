Baas Batavia Stad: er kunnen geen outletcenters meer bij

Outletcenter-baas Otto Ambagtsheer in een winkelstraat in Batavia Stad. Ⓒ Thijs Rooimans

Terwijl de winkelstraat verpietert en daar met Hudson’s Bay opnieuw een grote speler dreigt te verdwijnen, floreren de outletcenters. Otto Ambagtsheer (50), de hoogste baas van Batavia Stad, kan zich dus in de handen wrijven. „Qua prijs zouden we kunnen verliezen van online, maar dit is meer een dagje uit”, verklaart hij het succes.