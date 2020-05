Bergen weer ’bevrijd’

De net aangetreden burgemeester Peter Rehwinkel kwam speciaal vanuit zijn woonplaats Amsterdam over om deel te nemen aan de bijzondere actie om gratis maaltijdboxen uit te delen aan oudere dorpsbewoners. De Noord-Hollanders konden zijn aanwezigheid erg waarderen en toverden bij het zien van de Jeeps een brede lach op het gezicht. En dat maakte Bevrijdingsdag in alle opzichten een bijzondere dag. „Dit is een wel heel speciale wijze om de bevrijding te vieren”, glunderde de altijd nijvere Martin van Bourgonje, eigenaar van hotel-restaurant Merlet (*) in Schoorl.

Cees Mooy met zijn ’75 jaar maaltijdbox’.

In totaal werden aan zo’n 900 inwoners van de gemeente Bergen luxe 3-gangen-maaltijden bezorgd. Daarvan werden in het kader van het project ’75 boxen voor de ouderen’ in totaal 75 maaltijdboxen gratis uitgedeeld onder oudere dorpsbewoners.

Op de motor André Rzepka, Martin van Bourgonje (m.) en Johan Wijker.

Als eerste ontving de bijna 90-jarige Cees Mooy uit handen van burgemeester Peter Rehwinkel een bevrijdings-maaltijdbox. De oud-docent lichamelijke opvoeding glunderde van oor tot oor. „Hoewel”, zoals hij zei: „De Mooytjes er over het algemeen niet zo van houden om op de voorgrond te staan.” De krasse Mooy was zichtbaar blij: „Wat een verrassing! Ik ga hiervan genieten!” Hij vertelde de burgemeester dat hij ruim 50 jaar actief was geweest als docent lichamelijke opvoeding. Ook zeilde hij 70 jaar lang de hele wereld rond en fietste hij veel. En nu nog werkt hij vaak op zijn volkstuin. Door dit alles verkeert de heer Mooy gelukkig nog steeds in prima conditie.

De initiatiefnemers van de bevrijdingsbox 2020 zijn de door de coronacrisis geplaagde horecaeigenaren André Rzepka van Fabels Eten & Drinken, Martin van Bourgonje van hotel-restaurant Merlet (*) en Johan Wijker van Bistronomie ’t Parkje. Zij genoten volgens oud-raadslid Annemiek Paping, bestuurslid van de Stichting Vrienden Ruinekerk, zichtbaar van de reuring die de ronkende Jeeps, bestuurd door leden van de Jeep Groep Bergen, in de Heerlijkheid Bergen veroorzaakten.

„Wij meenden dat 75 jaar vrijheid op passende wijze diende te worden gevierd ondanks, of juist nu, vanwége de coronacrisis”, aldus Martin van Bourgonje. „Het werd dus: U blijft thuis en wij komen naar u toe. Het ws echt een corona-proof actie van stay-at-home. Het was een geweldig succes! Onze maaltijdboxen waren in een mum van tijd uitverkocht.”

Remco Tensen van Bistronomie ’t Parkje was verantwoordelijk voor het zalm met asperges voorgerecht, Jonathan Zandbergen en Mattijs Kaptein van Merlet voor het hoofdgerecht van Texels lam en Patrick van de Wel van Fabels Eten & Drinken voor het pannacota dessert met rood fruit. Veel ouderen waren tot tranen geroerd.