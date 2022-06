Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: kies maar: ABN BNP Paribas of ABN Volksbank?

Door Ruben Eg Kopieer naar clipboard

Het Franse BNP Paribas hapte handig toe toen de Belgische bankverzekeraar Fortis zich tijdens de kredietcrisis volledig verslikte in de overname van ABN Amro. Na de nationalisatie namen de Fransen de Belgische divisie over, waarbij de Belgische Staat aandeelhouder van het nieuwe moederbedrijf werd. Vrijdag lekte via persbureau Bloomberg uit dat men in Parijs naast een BNP Paribas Fortis ook wel interesse zou hebben in een BNP Paribas ABN Amro.