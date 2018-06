Flinke winststijging voor UBS

UBS rapporteerde een winst van 917 miljoen Zwitserse frank (ruim 740 miljoen euro), inclusief een belastingbate van 470 miljoen frank. Marktkenners rekenden op voorhand op een resultaat van 442 miljoen frank. In dezelfde periode een jaar eerder werd nog een verlies van 1,9 miljard frank in de boeken gezet.

Meer bonussen

Vanwege het positieve resultaat heeft UBS de zogenoemde bonuspool voor 2013 vergroot. Het financiële concern vergrootte deze pot met 28 procent tot 3,2 miljard frank, onder meer om ,,het beste talent in de sector te houden en aan te trekken''. Een jaar eerder werden beduidend minder bonussen uitgekeerd als gevolg van de fraudezaak rond het interbancaire rentetarief Libor, waar ook UBS bij betrokken was.

De aandeelhouders kunnen een dividend van 0,25 frank per aandeel tegemoet zien, ruim twee derde meer dan een jaar eerder. Die ophoging is mogelijk doordat de spaarpot die UBS van de Zwitserse toezichthouder Finma moet aanhouden voor onvoorziene juridische kosten, dankzij een andere rekenmethode lager is uitgevallen dan eerder was geraamd.