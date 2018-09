VS en China verpesten sfeer

De AEX-index sloot 0,8% lager op 383,6 punten. De Midkap-index daalde 1% naar 625,8 punten. Elders in Europa liepen de beurzen veelal nog zwaardere averij op en op Wall Street was het niet beter.

Aan de nerveuze stemming van de laatste weken is zodoende op de eerste dag van de nieuwe maand geen einde gekomen. De volatiliteitsindex bereikte het hoogste niveau sinds medio oktober, toen de begrotingsonderhandelingen in de VS leken te stranden.

Beleggingsanalist Joost van Leenders (BNP Paribas) schrijft de voortgaande koersdalingen aan per saldo negatief economisch nieuws toe. ,,De inkoopmanagersindices uit zowel China als de VS stelden teleur. Dat dit cijfer uit Europa juist meeviel, bood onvoldoende compensatie."

Van Leenders ziet echter geen reden voor al te veel pessimisme. ,,De gehoopte groeiverbetering lijkt er in opkomende markten weliswaar niet te komen, maar daar is op de beurzen al sterk op gereageerd. En de groeivertraging in de VS lijkt vooral aan het slechte weer te wijten. Met de Europese economie gaat het bovendien de goede kant op en het cijferseizoen in de VS is positief verlopen."

De beleggingsanalist hoopt dat de Europese Centrale Bank donderdag de helpende hand zal bieden, maar heeft daar niet veel vertrouwen in. ,,Misschien brengt de ECB de depositorente naar negatief of wordt er een langlopende lening aan banken verschaft. Pas echt een steun in de rug zou het opkopen van obligaties zijn, maar daar zie ik het niet van komen."

Vermogensbeheerder Stan Westerterp van JNVB heeft er eveneens enig vertrouwen in dat de beurzen het ergste achter de rug hebben. ,,Wij hadden in januari aandelenposities afgedekt, maar hebben deze nu losgelaten. De VS zal het voortouw moeten nemen, beleggers zijn daar toch wat opportunistischer dan hier. Meevallende banencijfers op vrijdag zouden steun kunnen bieden."

KPN, de uitblinker van de Nederlandse hoofdfondsen in januari, liet 2,9% liggen op €2,69.

De financiële instellingen hadden het eveneens zwaar onder invloed van tegenvallende resultaten van het Britse Lloyds. Verzekeraar Aegon, die bij de Italiaanse bank Mediobanca naar 'onderwegen' ging, verloor 2,9% op €6,30. ING sloot 2,1% lager op €9,63.

Staalgigant ArcelorMittal zakte 1,9% naar €12,09 door aanhoudende zorgen over China.

Zwaargewicht Shell kreeg een adviesverlaging van de Britse bank HSBC en verloor 1,3% op €25,28.

Fugro daalde 1,1% naar €38,40, ondanks het binnenhalen van een opdracht in Maleisië. Rabobank greep de deal aan om het koersdoel naar €45 brengen, zij het dat het advies op houden bleef staan.

Was- en voedingsmiddelenproducent Unilever zakte 0,5% naar €27,58, na een koersdoelverlaging tot €27 door de Zwitserse bank UBS.

Corio sloot 0,4% lager op €31,43, na het nieuws dat winkelcentra voor in totaal €213 miljoen verkocht worden.

Imtech eindigde met een plus van 2,6% op €2,18 fier aan kop, ondanks een nieuwe afschrijving op zijn Duitse activiteiten. Beleggers klampten zich vast aan de mededeling dat de technisch dienstverlener in de overige markten beter draait. Volgens Westerterp zit er ook wel erg veel negativisme in de koers en kan het uitblijven van een emissie later dit jaar voor een stevig koersherstel zorgen.

Ahold won 1,5% op €12,56. Mogelijk denken beleggers dat het tegenvallende bericht van Colruyt de Nederlandse supermarktketen extra kansen biedt om in België een voorname speler te worden.

Vastgoedfonds Unibail Rodamco, dat op de favorietenlijst van ING belandde, klom 0,8% tot €180,10. Verfproducent AkzoNobel won eenzelfde percentage op €53,85.

Dat midkapper BinckBank ondanks meevallende jaarresultaten 4,5% zakte tot €7,90, kan Westerterp wel begrijpen. ,,In het afgelopen kwartaal heeft zijn vermogensbeheertak veel profijt gehad van zijn performance fee, maar voor dit kwartaal ziet het er minder goed uit."

Smallcap Docdata, verwerker van orders voor Zalando, won 0,8% op €16,19. Niet zozeer omdat deze succesvolle internetwinkel naar de beurs zou willen, maar vooral vanwege het binnenhalen van een nieuwe klant.

