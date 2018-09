Spaanse bank Bankia sluit 2013 af met winst

Bankia ontstond in 2010 uit de samenvoeging van zeven regionale spaarbanken, die in grote problemen waren geraakt door de diepe economische crisis. Door de opeenstapeling van verliezen op slechte leningen bij met name Bankia zag de Spaanse regering zich eind 2012 genoodzaakt bij de Europese Unie aan te kloppen voor financiële hulp.

Dankzij 18 miljard euro aan steun die de Spaanse overheid met hulp uit Brussel gaf, kon Bankia aan 2013 beginnen met een versterkte kapitaalpositie en opgeschoonde balans. Een fors deel van de vastgoedleningen, die sterk in waarde waren gedaald door de aanhoudende malaise op de woningmarkt, is apart gezet in een zogenoemde 'bad bank'.

De economische malaise blijft overigens wel knagen aan de winst van Bankia. In het vierde kwartaal moesten opnieuw forse voorzieningen worden getroffen voor leningen waarvan terugbetaling door de crisis onzeker is. Die zijn inmiddels goed voor 14,7 procent van de totale kredietportefeuille, tegen 13 procent een jaar eerder.