Grote merken hebben meer last van nepsites

Oplichters proberen consumenten te verleiden om via deze sites bankgegevens te delen of direct transacties te doen. Volgens gegevens van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) is het aantal nepsites het afgelopen jaar met bijna 50 procent toegenomen.

Consumenten komen op deze sites doordat de oplichters mails sturen met een link of doordat ze achter advertenties worden geplakt waarin je kunt doorklikken. De sites hebben doorgaans een domeinnaam die één letter afwijkt van de originele website. ,,Je kunt er dus ook op komen doordat je een tikfout maakt, bijvoorbeeld Rabibank.nl in plaats van Rabobank.nl", zegt een woordvoerder van de SIDN.