Dit zijn ze: de woontrends voor 2023

Van Beek, hoofd styling bij woonspecialist Piet Klerkx, mag elk jaar weer rondsnuffelen op beurzen en bij presentaties van trendwatchers. Nog leuker vindt ze wat ze daarna mag doen: het inrichten van (hoekjes in) de winkels volgens de laatste woontrends.

Behoefte aan uitspattingen

De kleurtrends voor het komende jaar zijn uitersten: van beige, off-white, zandtinten en bruin tot kobalt, lila en abrikoos. “Beige en bruin is het nieuwe grijs”, aldus Van Beek. Volgens haar zijn de uitersten een logisch gevolg van de afgelopen paar jaar, waarin de meeste mensen meer dan ooit thuis waren. “De neutrale kleuren weerspiegelen de behoefte aan rust in huis. De knalkleuren juist de behoefte aan uitspattingen na een periode waarin dat weinig kon.”

Je kunt er alle kanten mee op en tegelijkertijd kunnen ze heel goed samen. “Denk een kobaltblauwe bank of een feloranje stoel in een verder rustig interieur”, tipt Van Beek. “Maar als je gek bent op kleur, kun je ze natuurlijk ook allemaal combineren voor een kleurrijke woonruimte. Of je houdt het helemaal rustig door alleen maar neutrale kleuren te gebruiken.”

Echte trendsetters

De tegenstellingen ziet Van Beek ook in de vormen van meubels en keukens. “Aan de ene kant zie je dat heel veel modellen steeds verfijnder worden. Niet meer de dikke poten en dikke bladen: alles wordt ranker. Tegelijkertijd zetten de echte trendsetters juist alweer salontafels met dikke kolommen neer en dichte banken tot aan de grond.”

Natuurlijk kun je kiezen voor een van deze trends, als die nu eenmaal goed bij jou en je interieur past. Je kunt ze ook combineren, om te voorkomen dat alles ‘heel volumineus’ of juist ‘heel verfijnd’ wordt. Van Beek tipt: “Kies bijvoorbeeld voor zo’n dichte zitopstelling, maar dan wel met een verfijnde kast of tafel.”

Organische vormen

Rond is overigens wel een trend die je zowel bij de ‘lompe’ als de verfijnde meubelen terugziet. “Organische vormen zijn echt van nu: rond, afgerond, ovaal maar ook keivormen. En zachte, aaibare stoffen. Trends die we de komende jaren blijven zien en dus een goede keuze voor je interieur.”

Van Beek snapt als geen ander dat je niet met elke trend mee kunt waaien. Zelf past ze ook niet elk jaar haar complete interieur aan. “Dat hoeft ook niet, je kunt namelijk ook kiezen voor één trendy meubelstuk. Laat je bank, een fauteuil of kastje de eyecatcher zijn.”

Andere look

Een andere tip: “Kies voor een trendy kleur op de muur, dat geeft je huis al een enorme upgrade. Vervolgens kun je kiezen voor een snelle manier om je huis een andere look te geven: accessoires, kussens of een kleed. Karpetten waren lange tijd vooral rechthoekig, maar nu raken ronde vormen weer hartstikke in.”

Ben je benieuwd hoe je de nieuwste trends in je eigen interieur kunt toepassen? Piet Klerkx heeft wooninspiratie voor elke woonstijl en budget. Bij de grootste woonbeleving van Nederland vind je meer dan 50.000 producten van 150 merken. In de winkels kun je op afspraak interieuradvies op maat krijgen. Je kunt online zien welke winkel bij jou in de buurt is.