Fikse boetes voor Gerrit en Nienke door Italiaans verkeersbord

Hun langgekoesterde droom werd eindelijk werkelijkheid. Gerrit (31) en Nienke (27) hadden drie jaar gespaard en alles opzij gezet voor hun grote avontuur: een rondreis met de camper door Italië.

Het was nog beter dan ze hadden durven dromen; van pasta vongole op het strand tot lange hikes door de Dolomieten. Alleen bij thuiskomst staan zij voor een onverwachte verrassing: er ligt post uit Italië op de deurmat.

Dikke verkeersboete

Het betreft een verkeersboete van 120 euro voor het inrijden van een autovrije zone in Verona. Gerrit en Nienke staan perplex. Ze hebben heel goed op de verkeersregels gelet en zijn nooit een autovrije zone ingereden. Daar zijn zij van overtuigd.

Tot hun grote schrik volgen er in de weken daarop nóg drie boetes met hetzelfde bedrag. Hoe is dit mogelijk? Het valt Gerrit op dat de overtredingen allemaal op dezelfde dag zijn geregistreerd. Hij laat het er niet bij zitten en schakelt onze juridische hulp in.

Speciaal verkeersbord

Het is een veelvoorkomend probleem in Italië dat vakantiegangers worden geconfronteerd met de “zona traffico limitato”, oftwel “ZTL”: een zone waar je met de auto niet mag komen. De zone wordt aangegeven met een speciaal verkeersbord.

Dit is hetzelfde als ons bord ‘verboden in te rijden voor alle verkeer’. Als je daar inrijdt, kun je meerdere keren geflitst worden en ook meerdere boetes krijgen. Je moet dan zo snel mogelijk de weg naar buiten zien te vinden, met alle gevolgen van dien. Gerrit en Nienke zijn zich altijd erg bewust van verkeersregels, maar kunnen zich dit bord echt niet meer herinneren.

Hoogste rechter

Ik onderzoek de zaak en kom tot de conclusie dat het Ministerie van Justitie in Italië meerdere boetes mag opleggen voor dezelfde overtreding op één dag binnen dezelfde zone. Omdat de hoogste rechter in Italië zich over de situatie heeft uitgesproken, kan ik Gerrit en Nienke niets anders adviseren dan de boetes te betalen. Gerrit en Nienke zuchten. “Wat een teleurstelling”, mompelen zei.

Tip: vraag ontheffing aan

Als tip geef ik Gerrit en Nienke nog het volgende mee: controleer bij een volgende vakantie in Italië altijd de gemeentelijke website van de stad die je wilt bezoeken. Hier staan namelijk vaak de zones aangegeven, soms zelf met plattegrond. Als je wil verblijven binnen die zone, neem dan contact op met je hotel en vraag via hen ontheffing voor ZTL aan. Zo kan je kenteken worden geregistreerd en voorkom je boetes.

Gerrit en Nienke zijn dankbaar voor mijn advies. Als echte Italië-liefhebbers is dit onmisbare informatie. Met vertrouwen kunnen zij nu hun nieuwe avontuur gaan plannen.

Arthur van Eelen

