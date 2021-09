10x Thailand: dé plekken om aan kou en regen te ontsnappen

1 Phuket

Het grootste eiland van Thailand heeft zo’n twintig prachtige stranden met wit/goud zand en helder water. The place to be als je wilt zonnen, zwemmen of een watersport wilt beoefenen. Ooit was de Parel van het Zuiden een belangrijke haven voor de zeehandel, waardoor je er nu nog een mix aan culturele invloeden vindt. Plus goede restaurants en luxe accommodaties!

2 Ko Yao Noi (Phang Nga)

Hier kun je vanaf het strand de prachtige karstformaties boven de blauwe golven bewonderen. Lokale boeren produceren biologische rijst op traditionele wijze op de grootste rijstvelden in de Andamanse Zee.

3 Ko Yao Yai (Phang Nga)

Yai is het oudere zusje van Noi: groter, groener en wilder. Hier kun je tochten maken door de dichte bossen, idyllische stranden bezoeken en verse zeevruchten eten in een van de pittoreske vissersdorpjes.

4 Khao Lak (Phang Nga)

Goede resorts, levendige markten en een relaxte sfeer maken dit een fijne bestemming voor gezinnen. Het 20 kilometer lange strand is ideaal voor een lange wandeling of om te joggen.

5 Railey (Krabi)

Hier komen de zee en de bergen samen. Wit zand met smaragdkleurig water aan de ene kant en hoge kliffen aan de andere kant. Misschien wel het mooiste strand aan de Andamanse kust.

6 Ko Phi Phi (Krabi)

Dit idyllische eiland vergaarde wereldfaam door de opnames van de film The Beach (2000). Terecht, want het landschap is hier adembenemend.

7 Ko Ngai (Krabi)

Een eiland met slechts één strand - maar dan wel meteen exceptioneel mooi - en een beperkt aantal resorts. Dankzij de intieme sfeer is het een perfecte plek voor een romantisch tripje.

8 Ko Samui (Surat Thani)

Het derde grootste eiland van Thailand heeft meer dan tien stranden, wat watervallen, levendige markten en ontelbare kokospalmen. Het wordt ook wel ‘kokoseiland’ genoemd. Voor de beste wellness moet je hier zijn.

9 Ko Pha Ngan (surat Thani)

Klein, bebost en ook hier weer geweldige stranden. Het eiland is onderverdeeld in vijf segmenten - strand, erfgoed, nachtleven, shoppen en wellness - waardoor je als toerist precies weet waar je moet zijn.

10 Ko Tao (Surat Thani)

Combineer jij graag paradijselijke stranden met duiktripjes? Ko Tao staat hierom bekend. Kleurrijke vissen en koraal. De mantarog, walvishaai en de zeeschildpad kun je met een beetje geluk allemaal bewonderen onder water.

Internationale reizigers

Thailand heeft in juli 2021 de grenzen geopend voor volledige gevaccineerde reizigers. Je hoeft niet in quarantaine. Via het Phuket Sandbox Program 7+7 kun je zeven dagen genieten van deze strandbestemming. Daarna kun je nog eens zeven dagen reizen door speciaal daarvoor aangewezen gebieden in aangrenzende provincies in het zuiden van Thailand.