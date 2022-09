Groene daken: Brabantse buurt fleurt op

Yvette Vreeburg is een van de bewoners uit de wijk in Den Bosch die vol enthousiasme reageerde op een berichtje in de buurtapp. “Die was afkomstig van wijkgenoot Peggy”, vertelt ze. “We hadden allemaal een brief gekregen van Interpolis waarin werd verteld over de mogelijkheid om groene daken te maken. Al snel bleken heel veel buren enthousiast te zijn over het idee om dit samen aan te gaan pakken.”

Beter geïsoleerd

En dat enthousiasme is eigenlijk heel logisch, want groene daken kennen alleen maar voordelen. Ze fleuren niet alleen de straat enorm op, maar zorgen er ook voor dat de ruimte eronder beter is geïsoleerd. Het groen bestaat uit sedum en dat is winterhard, waardoor je dak het hele jaar door een oase in de buurt is.

De grote interesse in groene daken betekende in de wijk De Muntel dat er een bijzondere chemie in de buurt ontstond. “Ja, dat was heel leuk om te zien”, zegt Yvette. “Er was veel saamhorigheid. Wat ook meehielp om zoveel buurtgenoten te motiveren een groen dak te nemen, is dat de gemeente – zoals veel gemeentes - er subsidie voor verstrekt.”

Kans op lekkages verkleind

Naast de uiterlijke upgrade die je woning krijgt met een groen dak zorgt het ook voor een betere afvoer van hemelwater. Daardoor raken de riolen minder snel overbelast. Bovendien wordt de kans op lekkages verminderd, omdat je platte dak twee keer zo lang mee gaat en beschermd is tegen verschillende weersinvloeden.

Maar ook het risico op andere schade aan het dak - door bijvoorbeeld uv-straling – wordt fors verkleind. Een groen dak compenseert daarnaast het gebrek aan groen in de stad en verbetert de biodiversiteit.

“Wij hebben uiteindelijk met de buurt bij drie bedrijven offertes aangevraagd”, zegt Yvette. “We hebben gekozen voor een professioneel bedrijf dat ons eigenlijk alles uit handen heeft genomen, van inspectie van de daken tot en met de aanleg.”

Het eindresultaat mag er zeker wezen in De Muntel. “Ja, dat is prachtig. Het verschil met de zwarte daken is nu enorm. Het is echt een wereld van verschil”, aldus Yvette.

Dit zegt de expert

“Om in je wijk gezamenlijk met meerdere bewoners groene daken te nemen, is natuurlijk een mooi en gezond initiatief”, zegt Emy de Kock van Interpolis. “Wij willen graag dat mensen klimaatbestendig wonen. Daarmee woon je veiliger, want je bent beter beschermd tegen extreem weer. En meer groen in de omgeving is natuurlijk beter voor de bioversiteit.”

Op interpolis.nl/klimaatbestendig-wonen is alle informatie over klimaatbestendig wonen te vinden.