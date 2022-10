Ondernemers vinden snelle manier om werkkapitaal aan te vullen

Het herfinancieren van een pand neemt een vlucht bij ondernemers die gedreven zijn en hun business willen laten groeien en verduurzamen. Voor hen is het een snelle manier

om de liquiditeit te verbeteren. En meer geld op de rekening betekent een kans om de nodige investeringen te doen om door te groeien.

Ook grijpen veel bevlogen ondernemers de mogelijkheid om dankzij deze extra investeringscapaciteit hun pand te verduurzamen met beide handen aan. Een hoger energielabel door bijvoorbeeld zonnepanelen of de juiste isolatie, betekent immers een forse verlaging van de energierekening.

Veel vraag naar alternatieve financiering

Tegenwoordig wordt er door ondernemers in toenemende mate een beroep gedaan op alternatieve financiering. Vorig jaar hebben ruim 42.000 bedrijven een financiering geregeld buiten de grootbanken om. Daarmee werd in totaal voor 3,1 miljard euro verstrekt. Dat was een groei van 32% in vergelijking met het jaar daarvoor, zo berekende Stichting MKB Financiering.

Een van de belangrijkste partijen die alternatieve financiering faciliteert, is Mogelijk. In 6 jaar tijd heeft dit snelgroeiende bedrijf uit Breukelen voor ruim 4000 panden van Nederlandse ondernemers de financiering geregeld, voor in totaal 1 miljard euro.

Als je als ondernemer de hypotheek op je pand al (grotendeels) hebt afgelost, kun je je onroerend goed via Mogelijk laten herfinancieren. Met de zogeheten quickscan wordt het vastgoed beoordeeld en hoor je binnen 48 uur welke leensom haalbaar is. Vervolgens kan de daadwerkelijke financiering vaak al binnen een week zijn geregeld.

Financiële ruimte voor groei

Mogelijk brengt het kapitaal van private investeerders samen met ondernemers die behoefte hebben aan extra liquide middelen. Investeerders krijgen rendement, plus het eerste recht van hypotheek. Het bedrijfspand dient daarmee als onderpand. Het vrijgespeelde werkkapitaal geeft de ondernemers op hun beurt financiële ruimte om de onderneming te laten groeien en/of ‘vergroenen’.

“Nog niet zo lang geleden was alternatieve financiering van vastgoed duurder dan bij een bank”, zegt Annemieke Schoonderwoerd, een van de oprichters van Mogelijk. “Maar nu zien we dat de rentes elkaar nauwelijks ontlopen. Daarnaast merken we dat ondernemers de snelheid waarmee ze dankzij de quickscan weten waar ze aan toe zijn enorm waarderen. Bovendien is er bij ons een lage aflossing - dus een lage cash out - waardoor er meer financiële ruimte overblijft om te ondernemen.”

