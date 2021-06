Olympisch roeier Wieten na Tokio het ziekenhuis in

Roeien, roeien en nog eens roeien. Tone (27) vindt het heerlijk dat hij zijn dagen nu al jarenlang met zijn sport mag vullen. Dat hij daarnaast ook is gaan studeren, komt vooral door zijn moeder. “Ze zei: ‘Wat ga je anders doen?’ En daar had ze wel gelijk in natuurlijk. Topsport houdt een keer op”, aldus Tone.

Lager pitje

Met voormalig rugbyspeler en tv-presentator JayJay Boske sprak Tone onlangs over zijn toekomst. Aegon, hoofdsponsor van Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB), regelde de bijzondere ontmoeting tussen het duo en maakte er een filmpje van.

“Wat ik bewonder aan JayJay is dat hij op hoog niveau heeft gesport en daarna iets heel anders is gaan doen”, vertelt Tone. “Ik ben wel benieuwd hoe dat straks bij mij gaat. Ik ben gewend aan veel structuur en ik werk continu met gemotiveerde en gedisciplineerde mensen. Hoe is dat in een ‘normale’ baan? Het lijkt me in elk geval mooi om in een team te werken en dat kameraadschap wat ik nu bij het roeien heb te ervaren.”

Verpleegkundige in actie

Tone studeert nu Verpleegkunde, maar was eerst aan andere studies begonnen. Die waren het net niet. “Ik had niet zo goed nagedacht over wat ik echt zou willen worden.” Daar verdiepte hij zich pas in toen hij, in het jaar voor de Olympische Spelen in Rio, even helemaal niet studeerde. Verpleegkundige, dat was het! Maar dan wel in combinatie met actie: op de ambulance of in het leger.

Nu zit hij op zijn plek; de eerste twee jaar heeft hij intussen afgerond. Sinds januari 2019 ligt zijn studie stil vanwege de Olympische Spelen in Japan, zodat hij zich volledig kan focussen op het roeien met de dubbelvier. Na de Spelen gaat hij zich helemaal richten op zijn studie. “Ik ga in september meteen het ziekenhuis in om stage te lopen. Ik moet nog anderhalf jaar en wil dat in één keer afmaken. Studeren is niet mijn favoriete bezigheid, ik ga liever de praktijk in.”

Later waarderen

JayJay drukte Tone ook al op het hart om zich voor te bereiden op hierna, zodat hij niet in een gat valt. “Ik heb bij een andere topsporter gezien hoe het is als je abrupt stopt, niet meteen een baan hebt en zonder inkomen komt te zitten”, zegt Tone. “Daarom zorg ik er altijd voor dat ik een buffer heb. Ik spaar daarnaast voor een koophuis, waar ik met mijn vriendin kan samenwonen. En ik ben begonnen met beleggen. Ik denk niet dat ik er miljonair van word, maar alle beetjes helpen.”

Tone kreeg van JayJay ook de boodschap mee om nu ontzettend te genieten. “Dat vergeet ik misschien wel eens”, erkent Tone zelf. “Voor mij is wat ik nu doe normaal. Ik denk dat ik het later pas echt ga waarderen: uren sporten, zo veel buiten zijn en de leuke groep jongens met wie ik train. Dus die reminder van JayJay was een goeie.”

Slimme keuzes

