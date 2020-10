Wil jij internationaal ondernemen? Dan is dít je kans!

Die ondersteuning vindt plaats door de partners van het Oranje Handelsmissiefonds. En dat zijn niet de minste partijen. ING, evofenedex, MKB-Nederland, EY en het ministerie van Buitenlandse Zaken werken samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om ieder jaar tien winnaars te selecteren die hun internationale droom waar kunnen gaan maken.

Export is groeimotor

Nederlandse ondernemers maken overal ter wereld furore. Zij zorgen voor groei en werkgelegenheid zowel in het buitenland als in ons eigen land. Export is al jaren een van de groeimotoren van onze economie.

Hoeveel ondernemers zijn er wel niet geweest die hun idee of product de wereld zagen veroveren. Maar behalve dat briljante idee en ambitie heb je, om in het buitenland succesvol te zijn, ook praktische steun, lokale kennis en een goed netwerk nodig. En daar zorgt het Oranje Handelsmissiefonds voor. Met dit fonds bundelen de initiatiefnemers hun krachten en onderstrepen zij het belang van internationale handel voor Nederland.

Succesverhalen

Het Oranje Handelsmissiefonds is opgericht op 30 april 2013. Die datum is niet toevallig gekozen. Het koninklijk paar vervult namelijk een belangrijke rol als het gaat om internationale handelsbevordering en die datum was de troonwisseling. In de afgelopen jaren zijn meer dan 70 ondernemingen gesteund en daar zitten grote succesverhalen tussen. Er zijn ondernemers geweest die dankzij het fonds al binnen een jaar hun eerste buitenlandse order realiseerden.

Eerdere winnaars zijn grote namen

Eerdere winnaars van het Oranje Handelsmissiefonds tonen aan dat het steuntje in de rug het begin kan zijn van een mooie (internationale) doorbraak. Neem nu Tony Chocolonely, Dopper, EARTH Water, Easy Walker en Clockworks: bekende namen die al behoorlijk aan de weg timmeren.

Het Oranje Handelsmissiefonds kiest uit alle inzendingen tien winnaars. Zowel kleine als grote MKB-bedrijven kunnen zich aanmelden. Het maakt niet uit of je al actief bent in het buitenland, of juist die markt nog moet betreden.

De winnaars ontvangen een prijzenpakket, onder andere bestaande uit een-op-een-hulp van ambassades en (digitale) gesprekken met ambassadeurs, deelname aan een fysieke of digitale handelsmissie, meet-up met oud-winnaars om kennis en ervaring uit te wisselen, mogelijk meet & greet met de pers en een zakenpartnerscan.

Wil jij je exportdroom waarmaken? Schrijf je dan in bij het Oranje Handelsmissiefonds 2020. Dat kan nog tot 2 november.