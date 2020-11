Dit Zweedse merk heeft de beste winterjassen

Op vakantie gaan is er even niet bij, dus 2020 was hét jaar om onze eigen Hollandse natuur te verkennen. En wat hebben we een prachtig en qua natuur afwisselend landschap! Van uitgestrekte heidegebieden tot prachtige duinen en van kronkelende rivieren tot dichtbegroeide bossen. Voor ieder wat wils, dus!

Laat je vooral niet tegenhouden door kouder weer of neerslag, want het is écht een kwestie van je erop kleden. In Scandinavië weten ze dat als geen ander. Het merk Fjällräven bestaat al sinds 1960 en is niet voor niet zeer geliefd bij outdoor-fanaten. Hun kleding is erop gemaakt de gure, noordse winter te doorstaan. Of je nu een ommetje maakt tijdens je lunchpauze of er in het weekend op uit gaat om te hiken, er is altijd een model dat bij je past.

Favoriet voor elke dag

De Fjӓllrӓven Kiruna Padded Parka (€369.95) is een mooie winterparka waarbij je altijd goed zit in onze Nederlandse winters. De jas is wat langer, waardoor hij mooi afkleedt. De buitenkant is slijtvast (ideaal voor boswandelingen) en de binnenkant houdt je dankzij de synthetische vulling warm en droog, ook in nat weer. De rits werkt twee kanten op en de taille is te verstellen met knopen aan de achterkant. Wil je nog meer bescherming tegen wind en regen, dan kan de jas worden geïmpregneerd met speciale Greenland Wax. De jas is gemaakt van duurzaam materiaal en verkrijgbaar in een aantal mooie kleuren.

Duurzaam en vrouwelijk model

Nog zo’n fijne lange parka, maar dan een nóg luxueuzer model. De Fjӓllrӓven Greenland No. 1 Down Parka W (€750) is nieuw dit seizoen en geïnspireerd op de allereerste jas die Fjällraven ooit produceerde. De jas is speciaal ontworpen om vele winters mee te gaan, dus het model is tijdloos en comfortabel. De snit is iets verlengd voor extra warmte aan de achterkant en dijen. Extra fijn zijn de zachte capuchon en het feit dat de pasvorm ruim genoeg is om een lekker warme sweater eronder te dragen. Met een voering van warm dons is dit een veelzijdige, alledaagse favoriet voor de koude wintermaanden.

Sportief winterjack voor heren

De Skogsö Padded Jacket M (€379.95) is een heuplang, licht gewatteerd winterjack dat ideaal is voor outdoor activiteiten, maar ook voor dagelijks gebruik. Het jack houdt je droog tijdens korte buien en voert transpiratievocht af als je actief bezig bent. Alle zakken hebben ritsen met oversized trekkers, zodat je zonder geklungel je zakken open kunt maken met dikke handschoenen aan. De ruime zakken aan de binnenkant bieden bovendien genoeg ruimte voor handschoenen of een muts. Een perfect jack als je een warme jas zoekt waarin je goed kunt bewegen en die jaren meegaat.

Klassieker in weer en wind

Dit herenjack, de Greenland Winter Jacket M (€332.95) is eigenlijk de winterversie van het klassieke Fjällrävan jack uit 1986. Perfect voor ontspannen wandelingen door de natuur, ook op koudere dagen. De zachte voering van teddy-fleece houdt je lekker warm en ook deze jas kun je eventueel nog waterbestendiger maken met de Greenland Wax van Fjällräven. De pasvorm is dit seizoen vernieuwd, waardoor -ie nog beter om het lichaam aansluit en mooi valt.

Donsparka voor ijzige kou

Blijf jij het liefst in bed liggen op ijskoude ochtenden? Met de Fjӓllrӓven Expedition Long Down Parka W (€599,95) hoeft dat niet meer. Dit nieuwe model houdt je zo behaaglijk warm dat het voelt alsof je in een slaapzak over straat wandelt. De jas is lekker lang en heeft een vulling van ethisch geproduceerd dons van hoge kwaliteit. Daar bovenop komt nog eens een tweede laag met synthetische vulling, zodat deze parka gegarandeerd alle kou buiten houdt. Mocht het dus een erg strenge winter worden, dan zit je met deze jas goed!

