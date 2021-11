Thea en Dido helpen eenzame ouderen contact te leggen

Thea Storm is een alleenstaande zeventigplusser. Ze verloor haar man toen ze 45 jaar was en haar twee zoons en hun gezinnen wonen niet in de buurt. Ze is het al jaren gewend om alles zelf te regelen. “Natuurlijk heb ik veel verdriet gehad na het overlijden van mijn man. Mijn vader overleed in diezelfde periode en ik verloor nog twee dierbaren. Ik was bang dat het niet meer zou stoppen en voelde me alleen. Met hulp van lieve mensen in mijn omgeving heb ik de draad weer opgepakt.”

Meer dan 700.000 ouderen in Nederland voelen zich eenzaam en, als we niets doen, zijn dat er in 2030 meer dan 1 miljoen. Thea doet vrijwilligerswerk in de bibliotheek en in een verpleeghuis, ook geeft ze lezingen over technologie en robots. Ze hoopt ouderen te activeren door ze enerzijds een veilige omgeving en sociaal contact te bieden en anderzijds het gevoel te geven dat er nog van alles te leren valt. “Juist op onze leeftijd is het zo belangrijk om te bewegen, je hersenen te prikkelen en te zorgen dat je niet alleen thuis op de bank zit.”

Jong en oud verbinden

Zelf blijft ze actief en met anderen in contact door haar vrijwilligerswerk, maar ook door nieuwe dingen te proberen. Zo kwam ze via de bibliotheek in aanraking met Oud Geleerd Jong Gedaan (OGJG), een stichting die via verschillende projecten ouderen en jongeren met elkaar verbindt. Thea woonde al een aantal seniorencolleges van de stichting, gegeven door studenten, bij.

Die verbinding zoeken tussen generaties is een van de redenen dat Dido de Wolf zich heeft verbonden aan de stichting OGJG. Ze is kunsthistorica en werkt als publiek- en educatiemedewerker bij het Muiderslot. Dido besloot zich nog tijdens haar studie op te geven als student-docent om colleges voor ouderen te verzorgen. Om ze mee te nemen in haar vakgebied, maar ook omdat ze het fijn vindt om een steentje bij te dragen aan het verminderen van eenzaamheid onder ouderen.

Elkaar inspireren

“De een doet mee omdat het thema, kunst in mijn geval, aanspreekt. De ander om iets nieuws te leren. Maar vooral het sociale contact tijdens zo’n college vinden mensen heel fijn”, vertelt Dido. “Je bouwt samen iets op, dat geldt ook voor mij. Leuk, want ik heb in het dagelijks leven natuurlijk niet heel veel contact met ouderen. Ik zie zo’n college echt als iets wat we samen doen. Natuurlijk vertel ik over de kunstenaressen, maar het is zeker niet alleen zenden. We kletsen met elkaar over kunst en ik leer ook weer van de ouderen in de groep.”

Tijdens haar eerste college over vrouwen in de kunst - ‘want over de mannen gaat het al vaak genoeg’ - had Dido Thea in haar groep. “Van Thea kreeg ik na het college een digitaal kunstwerk in de mail: De Gekleurde Stad. Leuk en verrassend! En zo zie je maar dat jong en oud elkaar inspireert tijdens zulke gezamenlijke activiteiten.”

Veilige plekken

Die wederzijdse inspiratie ervaart Thea ook. “De jongeren trekken mij in de wereld van nu, daar leer ik heel veel van. Ik heb bijvoorbeeld tijdens het college van Dido over vrouwelijke kunstenaars gehoord die ik nog niet kende en over wie ik zelf meer ben gaan opzoeken. Ik houd zelf ook van tekenen en ga graag naar musea.”

Ze spreekt regelmatig andere ouderen aan om ze te motiveren om de colleges in de bibliotheek, het buurthuis of een verzorgingshuis te bezoeken. “Dat zijn veilige plekken voor ouderen. Als ze zich daar prettig voelen en iets leren, komen ze graag terug. En door die terugkerende contacten voelen zij zich ook minder alleen, dat merk ik zelf ook. Ik heb er zo’n groot netwerk door gekregen.”

Gouden greep

De eerste cursus van Dido was online, omdat het vanwege corona niet live kon. Nu zijn de colleges weer op locatie, maar ouderen kunnen via de stichting ook een abonnement nemen op OASE van Kennis. Daarmee krijgen ze toegang tot allerlei online cursussen. “Ik vind het een gouden greep”, zegt Thea. “Online is een goede aanvulling op het aanbod. Zeker voor mensen die niet zo makkelijk naar een locatie kunnen komen, bijvoorbeeld omdat ze minder mobiel zijn. Zij kunnen op die manier toch meedoen en contacten leggen. Soms vinden ouderen het lastig, omdat ze digitaal niet zo handig zijn. Sommigen doen eerst mee met een zoon of dochter ernaast, vaak zie je dan dat ze het na één of twee keer prima zelf kunnen.”

Thea weet dat het best spannend kan zijn om actie te ondernemen als je je weleens alleen voelt. Ze tipt haar leeftijdgenoten: “Probeer het toch gewoon te doen en wees niet bang om te falen. Iets opbouwen doe je niet door op de bank te blijven zitten, maar door eropuit te gaan. Er is veel aanbod, maar ik zou wel adviseren om eerst te kijken naar wat je zelf leuk vindt om te doen. Waar word jij blij van? Dan kun je daar iets bij zoeken. En soms is het ook goed om even uit je comfortzone te stappen. Dat levert meestal weer iets moois op.”

Wil jij ook iets doen voor een familielid, buurtgenoot of vriend die zich alleen voelt? Je kunt wat vaker bellen, samen koffiedrinken of kijken welke activiteiten er in de buurt - of online! - zijn. Daardoor kan hij of zij weer nieuwe contacten leggen. Een klein gebaar kan al een groot verschil maken! Kijk voor meer informatie op Eén tegen eenzaamheid.