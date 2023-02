Slim besparen in de supermarkt: 5 weetjes

1. Vooruit plannen = voordelig

Maak een weekmenu, zodat je precies weet wat je in huis moet halen en niet onnodig veel inslaat. Vooruit plannen is nog voordeliger als je bij het bepalen van je menu, en andere benodigdheden, rekening houdt met de aanbiedingen. De AH Bonusfolder voor de week erop staat op vrijdag al online. Zo kun je producten met korting en/of een altijd lage prijs toevoegen aan je (digitale) boodschappenlijstje.

2. Meer dan 1800 duimpjes

Bij Albert Heijn vind je intussen meer dan 1800 Prijsfavorieten. Dat zijn de AH-producten van topkwaliteit en altijd laag geprijsd. Je herkent ze aan het blauwe duimpje op het schap én in de app. Zo kun je altijd een betaalbare keuze maken voor elk moment van de dag.

3. Als beste getest

Wist je dat meerdere Prijsfavorieten zijn bekroond om de kwaliteit? Zo zijn onder meer AH Wasmiddel dubbel geconcentreerd kleur en AH Volkoren Ontbijtkoek verkozen tot ‘Beste Product van het jaar’.

4. Budgetproof koken

In de AH-app vind je heel veel fijne recepten voor onder de 2 euro per persoon. Daarmee tover je een lekker budgetproof gerecht op tafel. Wat denk je van een ontbijtbowl of een heerlijke shakshuka?

5. Lekker en betaalbaar

Diepvriesgroenten zitten boordevol vitaminen. Dat komt doordat ze na het oogsten snel worden ingevroren. Een gezonde keuze dus en ook nog eens gunstig geprijsd. Bij Albert Heijn zijn maar liefst 35 diepvriesgroenten Prijsfavoriet. Tip: de diepgevroren variant van blauwe bessen is een stuk minder duur en net zo lekker!