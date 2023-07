Blij verrast met geldprijs: ’Bizar dat dit ons 2 keer overkwam’

“De gouden tip om te winnen? Speel mee met de Postcode Loterij en ga op het juiste adres wonen”, lacht Erwin. Afgelopen voorjaar was het raak – voor zijn vrouw Rialda was dat zelfs de tweede keer.

Rialda: “Tien jaar geleden won ik 25.000 euro op de dag voordat mijn zoon werd geboren. Ongelooflijk dat mijn zoon dit jaar alweer 10 werd en ik opnieuw een bedrag van 25.000 euro won. Deze keer voelden Erwin en ik het meteen toen we het busje met Gaston de straat in zagen rijden.” Erwin: “Die komt niet voor een tientje, zei ik.”

En inderdaad: terwijl Erwin op deze bewuste lentedag in de tuin bezig was om een palm in de grond te planten, ontstond er rumoer in de straat en bij de buren. Dat Gaston ook spoedig bij Erwin en Rialda zou aanbellen, werd al snel duidelijk.

“Mijn schep had het begeven tijdens het planten”, zegt Erwin. “Dus ik vroeg: ik kan van het bedrag zeker wel een nieuwe schep kopen? Neem er maar een tuinman bij, was het antwoord. Nou, dan weet je het wel.”

Erwin en Rialda kunnen hun geluk niet op.

Vreugde

De vreugde was groot toen Gaston even later met de enveloppen voor hun neus stond en beiden een prijs van 25.000 euro in ontvangst mochten nemen. Rialda: “We hebben alleen maar staan lachen. Mijn buurvrouw, die ook in de prijzen was gevallen, was van tevoren veel zenuwachtiger. Maar ik had het natuurlijk al eens meegemaakt, dus wij vonden het vooral meteen zó leuk. We konden het bijna niet geloven.”

Hoewel er die avond nog cadeaus voor de jarige zoon moesten worden ingepakt – ‘En ik moest het Songfestival nog kijken’, aldus Rialda – kwam van dat alles niets meer terecht. “Erwin is naar de voetbalclub gegaan en heeft de mannen daar op een biertje getrakteerd. Ik heb de hele avond bij de buurvrouw wijntjes zitten drinken. Dat is het leuke, dat je buren óók in de prijzen vallen. Als ik het iemand gun, is het de buurvrouw!”

Onverwachts op vakantie

Erwin en Rialda merken om zich heen dat iedereen het ze van harte gunt. “We krijgen alleen maar leuke reacties. Van het geld laten we nu zonnepanelen plaatsen, dat waren we al voor aan het sparen. Ook zijn we in huis wat dingen aan het verbouwen, dat kunnen we nu allemaal van het prijzengeld betalen.”

Ook kan het gezin onverwachts wél op vakantie dit jaar. Rialda: “Omdat we aan het verbouwen zijn, zat dat er eigenlijk niet in. Maar door deze prijs kunnen we toch op zomervakantie. We blijven dit jaar lekker in Nederland, maar volgend jaar gaan we met z’n viertjes naar Griekenland. Dat wil mijn zoon heel graag, écht vakantie noemt hij dat. Wat een geluk dat we dat ook van het prijzengeld kunnen betalen.”

