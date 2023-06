Fiorentina-West Ham United: de finale die het seizoen moet redden

Voor Fiorentina wordt het de tweede finale van het seizoen, nadat eerder de eindstrijd om de Coppa Italia verloren ging tegen Inter Milaan. In de competitie werd de ploeg, die FC Twente uitschakelde in de Conference League, negende. Het winnen van de finale vanavond (21.00 uur) zou het seizoen toch nog enige glans geven.

Datzelfde geldt voor West Ham United. De ploeg die AZ versloeg in de halve finale van de Conference League kende in de eigen competitie vooral een dramatische reeks uitwedstrijden. Daardoor werd slechts de 14de plaats bereikt. Het geeft meteen het gelijk van de UEFA aan, die dit toernooi in het leven riep om ook de wat ‘mindere goden’ een kans te geven ver te komen in een Europees toernooi.

Heel wat op het spel

Er doet zich ook iets vrij uitzonderlijks voor. Voor beide finalisten van de Conference League is winst de enige mogelijkheid om ook volgend jaar Europees voetbal te spelen. Waar meestal de ploegen in een Europese eindstrijd via de eigen competitie wel al verzekerd zijn van deelname aan een van de Europese toernooien, is dat dit jaar niet het geval. Dat betekent dat er heel wat (geld) op het spel staat voor Fiorentina en West Ham United.

Erelijst in Europa

Hoewel bij velen een Europese triomf van een van beide ploegen waarschijnlijk niet in het geheugen staat gegrift, hebben zowel West Ham United als Fiorentina al eerder Europese titels gewonnen.

Fiorentina stond zelfs vier keer eerder in een Europese finale, maar won er slechts één: in 1961 de Europacup II van Glasgow Rangers. Verder verloren de Italianen de finales om de Europacup I van Real Madrid (1957), de Europacup II van Atlético Madrid (1962) en de UEFA Cup van Juventus in 1990.

West Ham United staat voor een derde keer in een grote Europese finale. Het won in 1965 de Europacup II door TSV 1860 München te verslaan en verloor in 1976 de Europacup II-finale van RSC Anderlecht.

