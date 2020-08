Nieuwe bacteriën kunnen onze bodem redden

Hij loopt vooralsnog tegen heel wat dichte deuren aan. Rinze Joustra van Rinagro is met zijn bedrijf de ontdekker van de nieuwe micro-organismen, wat bacteriën dus zijn. Om in de landbouwwereld met noviteiten door te dringen, lijkt op de strijd die Don Quichot volgens de overlevering ooit tegen windmolens uitvocht. Maar Joustra zet door. In het belang van de bodem waar wij zoveel voedsel vandaan moeten halen. En in het belang van onze volksgezondheid.

In de fascinerende documentaire Bodemloos, geproduceerd door Docsfair en geregisseerd door Belgin Inal, vertelt Joustra over zijn vinding.

“We zijn begonnen met veel kunstmest te gebruiken. Dat zorgt voor snelle groei en veel vocht. En met veel vocht ben je vatbaar voor schimmels en ziekten. En daar hebben we bestrijdingsmiddelen voor. Maar nu worden die middelen aan banden gelegd. Maar we vergeten daarbij dat de omgeving waar alles in groeit nog steeds ziekteverwekkend is. Die ziekteverwekkende bodem wordt in stand gehouden. En wij hebben ontdekt dat dat veranderd kan worden. En een gezondere bodem is beter voor onze volksgezondheid. Ziektes als legionella bijvoorbeeld kunnen op deze manier worden bestreden.”

Levensvatbare bodem

De techniek erachter is wellicht wat ingewikkeld, maar in de docu wordt duidelijk dat door het gebruik van AgriMestMix de bodem levensvatbaarder wordt. En hoewel de introductie van het product in de landbouwwereld stroperig verloopt, zijn er al boeren die er dankbaar gebruik van maken.

Een van hen is de biologische boer Auke Stremler. Hij gebruikt de mix die gemaakt is van de nieuwe bacteriën om over maaisel en slootafval te strooien. Normaliter waardeloos afval, maar nu binnen vijf maanden een bruikbaar product en een waardevolle aanvulling voor de bodem.

Gezondere koeien

“Ik zie het echt terug in de gezondheid van de bodem”, zegt Stremler. “En daardoor worden ook mijn koeien gezonder. En dat komt weer terug in mijn eindproduct: melk.”

Stremler verkoopt in een eigen winkel onder meer kaas en melk. “Het is voor ons belangrijk dat de consument op ons bedrijf een gezond product koopt. Vroeger had ik veel kosten aan krachtvoer, problemen bij de koeien en dierenartsen. Nu zijn die kosten nihil, waardoor ik veel meer marge op mijn producten heb.”

Prof. Remco Kort is microbioloog in Artis. Hij juicht de ontwikkeling rondom bacteriën (micro-organismen) alleen maar toe. “We moeten de micro-organismen uit het verdomhoekje halen”, zegt hij in Bodemloos. “Ze staan vooral bekend om veroorzakers van infectieziekten en voedselbederf. Maar ze zijn heel belangrijk voor onze gezondheid. Ze houden in onze darmen ziekteverwekkers buiten de deur en trainen ons immuunsysteem.”