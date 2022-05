Nekt enorme factuur komkommerteler Derko?

Glastuinbouwer Derko had een langlopend contract met zijn energieleverancier. Na een onduidelijk bericht over kredietwaardigheid schreef de leverancier opeens een bedrag ter hoogte van zes maanden gaslevering af van de rekening van Derko. Hierdoor komt de continuïteit van zijn bedrijf op de tocht te staan.

Waar zijn overgroot-opa begon met druiventeelt verbouwt Derko nu het hele jaar door komkommers. Het bedrijf dat hij 12 jaar geleden overnam van zijn vader groeit stabiel door en hij geniet van het werken met zo’n mooi product, fijne vaste medewerkers en de afwissende ploegplukker uit heel Europa.

Acuut gevaar

Maar opeens zat de onderneming van Derko in zwaar weer. Het energiebedrijf waar hij al jaren gebruik van maakt schoot in de stress. Derko ontving een brief waarin stond dat zijn bedrijf niet ‘kredietwaardig’ genoeg zou zijn en dat hij op stel en sprong zes maanden aan borg moest ophoesten. Sterker nog, de energiemaatschappij ging het gewoon via de bestaande machtiging afschrijven. Hierdoor kwam de cashflow van Derko acuut in gevaar.

Stoom afblazen

Als Derko mij belt, moet hij eerst even stoom afblazen. Ik laat hem zijn verhaal doen en stel vervolgens voor dat we samen naar de gebeurtenissen kijken. Als ik het verhaal aanhoor, stijgt ook mijn verbazing. Er was geen sprake van onvoldoende kredietwaardigheid. En een leverancier kan niet zomaar een dergelijk bedrag afschrijven. Ik ging meteen aan de slag.

Geen onderbouwing

In de algemene voorwaarden van de leverancier stond dat zij zekerheden mocht verlangen als naar haar oordeel de kredietwaardigheid onvoldoende zou zijn. In de algemene voorwaarden was echter ook opgenomen hoe die kredietwaardigheidscheck moest worden vormgegeven, zoals door een rapportage van een kredietwaardigheidsbureau.

Ook moest de leverancier onderbouwen waarom de omstandigheden van het geval aanleiding geven om zekerheidsstelling te vragen. De leverancier gaf echter slechts een algemeen verhaal over kredietwaardigheid en overlegde, ondanks ons verzoek, geen rapportage.

Overstappen geen optie

Derko wilde de zaak liever niet laten escaleren door de waarborgsom te storneren. Overstappen naar een andere leverancier was ook geen optie voor hem. Dan zou hij flink hogere tarieven moeten gaan betalen. Daarnaast was de timing voor Derko van belang. Met de huidige oogst en verkoop daarvan had hij geen tijd en energie om een lang gevecht met de leverancier aan te gaan.

Samen met Derko besprak ik het voorstel om in plaats van zes maanden voorschot, drie maanden als waarborgsom te betalen. Dat legden we aan de leverancier voor. Die ging daarmee akkoord.

Terug de kas in

De leverancier betaalde Derko drie maanden voorschot terug. Derko was blij. Nu kon hij weer in alle rust de kas in en zich focussen op waar hij en zijn familie echt goed in zijn.

Sjaak Drinkenburg

