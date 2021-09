Woonplezier van Arnoud en Fons vergald door hanen van de buurman

Arnoud en Fons zijn veertien jaar geleden in hun favoriete jaren 30 wijk in de stad komen wonen. Ze hebben een goed contact met de andere bewoners, met als hoogtepunt de jaarlijkse buurtbarbecue. Maar het woonplezier is snel verdwenen als de nieuwe buurman er komt wonen.

Nadat het huis van hun buren is verkocht, zijn Arnoud en Fons heel erg benieuwd wie er nu naast hen komt wonen. Als snel betrekt de alleenstaande Joris zijn nieuwe woning. Hij blijkt nogal op zichzelf, komt zich niet voorstellen en de gordijnen zijn meestal dicht. Jammer, denken Arnoud en Fons, maar het is niet anders.

Drie hanen

Al snel blijkt dat Joris een hobby heeft: kippen houden. Hij timmert zelf een flinke volière met verschillende delen in zijn achtertuin. In totaal gaat hij daar 12 kippen en 3 hanen houden. Op zich hebben Arnoud en Fons niets tegen dieren, maar de drie hanen kraaien iedere ochtend ontzettend hard. Al om half vijf in de ochtend begint de herrie, die vaak aanhoudt tot een uur of negen.

Geen reactie

Eerst probeert het stel er een gesprek met Joris over aan te gaan. Maar die reageert niet. Als ze een briefje in de bus gooien, horen ze niets. Hij neemt zijn telefoon niet op en als ze hem op straat aanspreken, negeert hij hen. Als Arnoud en Fons de buurtagent erbij halen, staat Joris hen kort te woord, maar er verandert helemaal niets. Uiteindelijk schakelen ze mij in voor juridische hulp.

Mogelijkheden van mediation

Ik bespreek de situatie met Arnoud en Fons en begrijp dat de buurman niet echt mee wil buigen. We kunnen de buurman een juridische brief schrijven waarin we een ultimatum stellen. Die optie kan tot gevolg hebben dat de situatie escaleert. Vooral Fons ziet daarom meer in mediation om tot een oplossing te komen. Arnoud gaat daar uiteindelijk in mee. Ik ga er gelijk mee aan de slag.

Over en weer

Samen met de mediator organiseer ik een bijeenkomst met Joris, Fons en Arnoud. De gesprekken beginnen moeizaam. In eerste instantie vlammen de emoties op en wisselen verwijten en oncomfortabele stiltes elkaar af. Daarna lukt het om beter naar elkaar te luisteren en elkaar ook te begrijpen. Zo blijkt dat Joris al langere tijd met een burn-out thuis zit. Hij wil tot rust komen en zo weinig mogelijk contact met anderen. Zijn hobby om vogels te houden, helpt hem bij zijn herstel.

Samen klussen

Als Arnoud vertelt dat hij op de spoedeisende hulp werkt en met het gekraai van de hanen zo niet aan zijn rust komt, wil Joris graag meedenken aan een oplossing. Samen bedenken ze een plan met automatische verduisteringsluiken voor de volière. Zo kunnen de mannen bepalen wanneer de hanen wakker worden in plaats van andersom. Al binnen twee weken zien de drie mannen resultaat van hun harde werk: de automatische luiken zijn inmiddels opgehangen. Arnoud en Fons kunnen hun slaap weer pakken, Joris kan zich focussen op zijn herstel en een goede buur is altijd beter dan een verre vriend.

Christa Verploeg

Senior Jurist en MfN-registermediator bij DAS

