Julia strijdt voor invalideplek voor de deur

Julia heeft reuma en flinke hart- en longproblemen. Daarom maakt ze gebruik van een elektrische rolstoel om zich voort te bewegen. Ze laat zich niet beperken en wil ook af en toe met de auto van haar ouders ergens heen, maar het lukt haar in haar eentje niet om de zware elektrische rolstoel in en uit de auto te tillen.

Iedereen wil haar graag helpen, maar haar moeder kampt zelf ook met gezondheidsproblemen en haar vader heeft vanwege zijn werk onvoldoende tijd. Een situatie waar Julia moedeloos van wordt

Geen parkeerplekken

Waar Julia ook moedeloos van wordt, is dat er vrijwel nooit parkeerplekken bij haar huis in de buurt beschikbaar zijn. Ze moet dan ver weg parkeren en via hobbelige straten naar huis zien te komen. Dat geeft haar veel stress. Om die reden hebben haar ouders een verzoek voor een invalideparkeerplaats ingediend bij de gemeente. Ze zijn ervan overtuigd dat dit de situatie er beter op zal maken.

Machteloos

Tot grote verbazing van Julia en haar ouders wijst de gemeente de aanvraag af. De gemeente stelt dat Julia de afstand tussen de auto en haar woning gewoon kan afleggen met een rolstoel of duwwagen. Julia is woedend: “Hoe kunnen ze nou niet begrijpen dat ik hulp nodig heb?”

In overleg met haar ouders besluit ze het er niet bij te laten zitten en neemt contact op met mij. Wat is haar positie in deze situatie? Wat kan zij doen nu ze hulp nodig heeft? Ze voelt zich machteloos.

Schrijnende situatie

Ik duik in de zaak en concludeer al vrij snel dat de beslissing van de gemeente onredelijk is. Het is overduidelijk dat de situatie van Julia schrijnend is. Deze situatie is totaal onwerkbaar door de reuma en de hart- en longproblematiek van Julia. Een vergunningverlening is daarom noodzakelijk.

Om Julia te helpen, besluit ik om een concept bezwaarschrift op te stellen. Hierbij doe ik een beroep op de hardheidsclausule, toon ik aan dat de gemeente onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de situatie van Julia en dat er sprake is van een onevenredige belangenafweging. Ik leg mijn concept aan haar voor. Samen komen we tot een definitieve versie en dienen we het bezwaarschrift in bij de gemeente.

Eeuwig dankbaar

Er volgt goed nieuws: een gedegen medisch onderzoek wijst uit dat de moeder van Julia inderdaad niet in staat is om haar te helpen met het in en uit de auto tillen van de elektrische rolstoel. Het bezwaar wordt gegrond verklaard en Julia krijgt alsnog haar invalideparkeerplaatsvergunning.

Julia zegt mij eeuwig dankbaar zijn voor mijn inzet en begeleiding. Het voelt voor haar als een verademing om naar de vaste parkeerplek voor de deur te kunnen. Zo kan ze eindelijk stressvrij de auto in en uit. En dat is Julia helemaal gegund.

Sanne Depmann

