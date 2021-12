Mis het niet: dit waanzinnige kersthuis kan morgen van jou zijn

Dat makelaar Tim Kugelmann niet van de traditionele aanpak is, is nog licht uitgedrukt. Hij sloeg de handen ineen met bol.com en richtte deze eengezinswoning in Schagen van voortuin tot vliering in met het volledige kerstassortiment van de webwinkel.

“Voor kerst wilde ik dit jaar alle registers opentrekken”, vertelt Kugelmann. “Ik wilde van dit huis een woning maken voor de ultieme kerstfan. Om dat in je eentje voor elkaar te krijgen is lastig, maar samen met bol.com is dat gelukt. Zij hebben echt álles in huis om een woning te transformeren tot kerstspektakel. En zeg nou zelf: hier wil je toch dit jaar nog kerst vieren?”

Bad vol kerstballen

De bevlogen makelaar staat bij al zijn projecten regelmatig zelf op de verkoopfoto’s. “Je moet de mogelijkheden en gezelligheid van een huis laten zien. Zodat je als koper het gevoel krijgt dat er wordt geleefd.” In het geval van het kersthuis levert dat hilarische foto’s op: zo zien we Kugelmann een duik in het met kerstballen gevulde bad nemen en heerlijk onder een kerstmannendekbed in bed liggen.

Geen plekje in het huis in Schagen is door Kugelmann onbenut gelaten: van een spectaculaire lichtshow in de tuin tot een feestelijk gedekte tafel; en van een zitkamer met warme plaids en een prachtig versierde kerstboom tot een slaapkamer waar je onder een sterrenhemel van betoverende lichtjes in slaap kunt vallen.

De kasten in de master bedroom hangen overigens vol glitterjurken en hysterische kersttruien – uiteraard ook allemaal uit het assortiment van bol.com – en boven vind je nog een muziekkamer met drumstel (en dansende kerstman) en een werkkamer (want waar moet je anders de kerstcadeautjes inpakken?).

Ideale eengezinswoning

Hoe spectaculair ook, is dit huis ook leuk bewoonbaar tijdens de overige 11 maanden van het jaar? Het antwoord: jazeker. De eengezinswoning in Schagen is – anders dan de feestelijke ijskristallen op het raam doen vermoeden – goed geïsoleerd, heeft een mooie houten vloer en veel lichtinval dankzij de grote ramen.

Tel daar een open haard, een onderhoudsvrije achtertuin met veel privacy, ruime slaapkamers en een whirlpool in de badkamer (groot genoeg voor 1 kerstman met 100 kerstballen óf voor 2 personen) en ruime slaapkamers bij op en dit zou zomaar eens de ideale doorzonwoning kunnen zijn.

Het huis staat te koop voor een vraagprijs van 250.000 k.k. Benieuwd geworden? Hier vind je alle verkoopinformatie.