Met deze gezekerde investering ondersteunt u mkb’ers in Nederland

Mkb’ers krijgen geregeld het deksel op de neus als ze bij een bank aankloppen voor een financiering. En een financiering is nou juist zo hard nodig om groei te realiseren. Om bijvoorbeeld een voorraad aan te schaffen, hoognodige verbouwingen te bekostigen, of om het bedrijf te laten groeien.

Dat banken die lening vaak niet verstrekken, zegt niks over de bedrijven die het kapitaal nodig hebben. Het gaat vaak om (potentieel) zeer succesvolle ondernemingen. Maar kosten gaan nu eenmaal voor de baten uit. Dan kan een financier uitkomst bieden. En als u diegene bent, kun u niet alleen ondernemers de goede kant ophelpen, u doet ook nog eens een heel aantrekkelijke investering met een mooi rendement.

Hoe zit dat dan?

Bij Capilex kunt u een dergelijke financiering heel eenvoudig laten regelen. U investeert dan in Nederlandse mkb-bedrijven en hun vastgoed dient daarbij als onderpand. De ondernemingen die voor een financiering in aanmerking komen, zijn namelijk allemaal in het bezit van een (deels) afgelost pand met overwaarde. Als investeerder kunt u een rendement van 6% tegemoet zien en iedere drie maanden krijgt u op dezelfde datum een vast bedrag op uw rekening gestort. Verder heeft u geen omkijken naar uw belegging.

Wie van spannend beleggen houdt, kan deze vorm van investeren beter overslaan, want er is weinig opwindends aan. Het risico is zeer laag vanwege de hoge spreiding van de investering. Capilex biedt relatief kleine bedragen (gemiddeld 45.000 euro) aan meerdere ondernemers aan en houdt op die manier het risico beperkt.

Voor wie juist wél wil investeren zonder stress en daarmee ook nog eens groeibedrijven het juiste zetje wil geven, is Capilex de ideale partij. Noem het een win-win situatie, waarbij ondernemers u dankbaar zullen zijn voor uw steun en u op een gezekerde manier meer uit uw kapitaal haalt.

Alternatieve financiering in de lift

Omdat banken steeds vaker hun neus ophalen voor het verstrekken van een zakelijke lening, of torenhoge rentes vragen, was het voor ondernemers lange tijd lastig om hun dromen te verwezenlijken. Zonder het doen van investeringen stokken immers de groeimogelijkheden voor mkb’ers. Daarom zit sinds enige jaren alternatieve financiering – dus zonder bank – in de lift.

Vorig jaar deed Stichting MKB Financiering een onderzoek en daaruit bleek dat in 2021 ruim 42.000 bedrijven een financiering hadden geregeld buiten de grootbanken om. Daarmee werd in totaal voor 3,1 miljard euro verstrekt. Dat was een groei van 32% in vergelijking met het jaar daarvoor.

En daarmee worden niet alleen Nederlandse ondernemers geholpen, maar krijgt ook de werkgelegenheid een boost. En innovatieve initiatieven krijgen de kans zich te ontplooien dankzij financiers. Maar er zit voor de investeerders ook iets in het vat. En dat is zeker bij Capilex het geval. Daar belegt u op een stabiele wijze waar u geen kopzorgen om krijgt en heeft u uitzicht op een mooi vast rendement. Daarnaast is uw geld weg bij uw bank, voor sommigen wellicht een veilig gevoel op dit moment.

U kunt bij Capilex al instappen voor 100.000 euro en er worden aan mkb’ers investeringen verstrekt tot 200.000 euro.