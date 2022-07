Zo krijg je als ondernemer geld op je rekening dankzij je pand

Extra liquide middelen kun je als ondernemer vrijspelen door je pand te herfinancieren. Dat geldt met name voor ondernemers die de hypotheek op hun pand al grotendeels of zelfs volledig hebben afgelost. Bij Mogelijk kun je als ondernemer binnen twee werkdagen via de zogeheten quickscan zien wat de mogelijkheden zijn om een financiële buffer te genereren.

“Wij merken dat veel ondernemers behoefte hebben aan extra liquiditeit”, zegt Annemieke Schoonderwoerd, een van de oprichters van Mogelijk. “Het zijn toch wat onzekere tijden en dan is een gevulde kas een rustgevende gedachte. Maar dat geld is soms ook gewoon hard nodig om voorraden of crediteuren te kunnen betalen.”

Geld op de rekening

Er zijn talloze ondernemers die ooit bijvoorbeeld een hypotheek hebben afgesloten van een paar ton en die nu grotendeels - of misschien wel helemaal - hebben afgelost. Door die hypotheek weer te verhogen, kunnen zij geld op hun rekening krijgen. En dat gebeurt momenteel in toenemende mate, merken ze op het kantoor van Mogelijk.

Het bedrijf uit Breukelen groeit als kool en heeft inmiddels een indrukwekkend netwerk aan investeerders opgebouwd. Daarmee biedt het ondernemers in Nederland de kans om met behulp van een private investeerder geld vrij te maken. Mogelijk brengt investeerders en ondernemers die geld nodig hebben bij elkaar. De investeerders krijgen rendement, plus het eerste recht van hypotheek. Het bedrijfspand dient daarmee als onderpand. In feite een win-win situatie, want een investeerder wil meer uit zijn vermogen halen en de ondernemer - die juist behoefte heeft aan liquide middelen - kan investeringen doen in zijn bedrijf, of andere kosten betalen.

Alternatieve financiering populair

Omdat ondernemers bij banken steeds vaker tegen een dichte deur aanlopen, neemt alternatieve financiering – dus zonder bank – een enorme vlucht. Vorig jaar hebben ruim 42.000 bedrijven financiering geregeld buiten de grootbanken om, zo blijkt uit een onderzoek van Stichting MKB Financiering. Hiermee werd in totaal voor €3,1 miljard aan financiering verstrekt, een groei van 32% in vergelijking met het jaar daarvoor. Ruim een op de vijf financieringen onder de €1 miljoen is in 2021 op deze manier verstrekt.

Het voordeel bij Mogelijk is dat je als ondernemer snel duidelijkheid hebt. Dankzij de quickscan weet je binnen twee werkdagen wat de mogelijkheden zijn en de daadwerkelijke financiering kan vaak al binnen één of twee weken geregeld zijn. Veel investeerders die aan Mogelijk zijn verbonden, zijn ondernemer geweest en weten dus als geen ander dat je niet te lang op je geld wil wachten. Als ondernemer wil je immers door kunnen pakken.