Feyenoord jaagt op zeldzame (doel)punten en AZ mag hoopvol zijn

Echt op z’n Italiaans won AS Roma vorig jaar de finale van de Conference League van Feyenoord. Een keer scoren, achterin de boel op slot gooien en omhoog kon die beker. Het is een spelletje dat de trainer van Roma, José Mourinho, graag speelt en waarmee hij met Manchester United in 2017 in de finale van de Europa League ook al succesvol Ajax bestreed.

Ondanks het zo vaak succesvolle strijdplan van Mourinho gaat Feyenoord deze thuiswedstrijd toch als favoriet van start, als we de bookmakers mogen geloven. Als de Romeinen winnen, krijg je bij TOTO 3,15 keer je inzet terug. Is Feyenoord de gelukkige, dan is dat 2,45 keer. Vier keer eerder troffen AS Roma en Feyenoord elkaar. Slechts twee keer in die duels scoorden de Rotterdammers, die nog nooit wonnen van de Romeinen en slechts één keer gelijkspeelden.

AZ en Belgische tegenstanders

Waar Feyenoord dus niet al te blij zal zijn geweest dat AS Roma uit de koker rolde, was dat waarschijnlijk voor AZ heel anders. RSC Anderlecht is dan wel een ploeg met een rijke Europese historie, in Alkmaar liggen ze niet snel wakker van een Belgische opponent.

Van de acht wedstrijden die AZ tegen een Belgische tegenstander speelde, werd er maar één keer verloren. In de seizoenen 1980/1981, 2011/2012 én 2019/2020 wist AZ al een knock-outronde te overleven tegen een Belgische ploeg. In 2012 betrof dat ook Anderlecht, dat destijds twee keer met 1-0 werd verslagen.

AZ naar de halve finale

De bookmakers kunnen voor dit duel eigenlijk geen echte favoriet aanwijzen. Als AZ in Brussel wint, dan krijg je 2,75 keer je inzet terug en als Anderlecht wint, dan is dat 2,65. Wel wordt AZ duidelijk als grootste kanshebber gezien om uiteindelijk de halve finale te behalen. Gebeurt dat, dan win je 1,40 keer je inleg terug. Krijgt toch Anderlecht het voor elkaar, dan is dat 2,75 keer.

Nauwelijks verschil Feyenoord en Roma

Waar AZ dus kan bogen op een positieve historie tegen zijn tegenstander, zijn de resultaten van Feyenoord tegen Roma juist in het nadeel van de Rotterdammers. Maar de twee ploegen ontlopen elkaar niet veel. Nooit eindigde een onderling duel met meer dan één doelpunt verschil. In 2015 troffen de ploegen elkaar ook al in de Europa League. De uitwedstrijd eindigde in 1-1, maar thuis gaven de Rotterdammers het uit handen (1-2).

Dat Feyenoord volgens de bookmakers de wedstrijd vanavond gaat winnen, betekent overigens niet dat ze ook doorgaan naar de volgende ronde. Daarvoor geldt AS Roma tot dusverre als grootste kanshebber. De quotering voor een halve finaleplaats voor de Romeinen is 1,70. Gaat Feyenoord door dan is dat 2,05.

