Roer om voor Olympisch roeier Van den Ende: van kano naar keuken

Hij is 35 en nog lang niet uitgeroeid. Maar Olympisch roeier Bjorn weet ook dat hij steeds dichterbij zijn pensioen als topsporter komt. Nu ligt alle focus op de gouden plak op de Spelen, maar Bjorn heeft nog een ambitie: kok worden.

Koken maakt gelukkig

Tv-presentator en cabaretier Jörgen Raymann runde jaren geleden zelf een restaurant en bracht een kookboek uit samen met zijn vrouw. Aegon, hoofdsponsor van Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB), regelde de bijzondere ontmoeting tussen het duo en maakte er dit filmpje van.

In de video zien we hoe Bjorn over zijn droom vertelt om een eigen restaurant te beginnen. “Ik zat al jong op kookles”, verklaart hij die ambitie. “Een jaartje of tien was ik en samen met mijn neef en vriendjes leerde ik daar de basis. Ik ben altijd blijven koken. Voor mezelf en mijn vriendin, maar ook wel eens voor de mannen in mijn team op een trainingskamp. Koken maakt me gelukkig, dus ik zie wel een toekomst in de culinaire wereld.”

Wil ik dat nog?

In de video toont Jörgen Bjorn ook de andere kant van de medaille, om maar in sporttermen te blijven. Volgens hem is het behalve leuk ook zwaar om een eigen restaurant te hebben. “Je maakt lange dagen en bent vaak ‘s avonds weg, dus je sociale leven moet op een lager pitje”, concludeert Bjorn achteraf.

Die manier van leven kent hij als roeier al: “Je mist van alles, omdat je leven in het teken staat van topsport. Zoiets schrikt me dus niet af, maar het is wel iets om mee te nemen. Wil ik dat straks ook nog? Misschien wordt het dan toch wel een eigen foodtruck in plaats van een restaurant.”

Sparen voor droomhuis

Voorlopig gaat hij door met roeien, maar hij weet ook dat het slim is om bezig te zijn met de toekomst. “Ik weet dat mijn roeicarrière een keer ophoudt en ik zit niet graag stil, dus ik wil dan snel aan de slag met iets anders. Daarom is het belangrijk dat ik nu al kijk naar wat ik straks kan en wil doen.”

Ook op privégebied kijkt hij vooruit. “Ik woon nu met mijn vriendin. Dus ik denk niet alleen na over mijn eigen toekomst, maar ook over een toekomst samen. We zijn aan het sparen om straks ons droomhuis te kunnen kopen.”

Slimme keuzes

