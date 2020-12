Natte onderbroek? Dat heb ik ook!

’’Neem je rust en let op je houding! Die boodschap draag ik graag uit als verloskundige. Ik zie nog te vaak dat vrouwen denken dat het erbij hoort als ze last hebben van hun bekken tijdens de zwangerschap. Of dat ze na de bevalling op de tweede dag al aangekleed de trap af komen lopen, terwijl hun lichaam niet is gebaat bij zulke inspanning. Het is zo belangrijk om de tijd te nemen om te herstellen van een zwangerschap en bevalling.

Zelf heb ik hulp gezocht na mijn eerste zwangerschap, want toen zijn mijn bekkenklachten begonnen. Waarschijnlijk ben ik door de klachten met mijn bekkenbodem gaan overcompenseren. Het gevolg is dat ik pijn en urineverlies heb bij het sporten. Soms is het er bijna niet en soms merk ik dat ik toch weer minder controle heb over mijn blaas. Ik heb af en aan therapie gehad de afgelopen jaren, maar niet de juiste, en ik denk dat het daardoor is verslechterd.”

Sprintje

“Nu heb ik een goede bekkenbodemfysiotherapeut die inwendig onderzoek heeft gedaan en via een meetapparaat kon zien dat bij mij het achterste deel van mijn bekken altijd gespannen is. Ik heb daar specifieke oefeningen voor gekregen en dat heeft zeker effect gehad. Het urineverlies is niet weg. Ik merk het nog als ik sport en dan een explosief sprintje trek of soms bij een heftige nies- of hoestbui.

Mijn huidige fysio weet niet of het helemaal verdwijnt. Het alternatief is een operatie, maar dat vind ik niet nodig. Ik blijf gewoon actief oefenen - je moet je spieren tenslotte wel onderhouden - en tijdens sportwedstrijden gebruik ik een speciaal verband voor urineverlies, zodat ik in elk geval geen natte broek krijg als ik een sprintje trek. Want niet sporten vind ik geen optie, ik wil blijven doen wat ik leuk vind. Bovendien: van mijn vijftien teamgenoten zijn er zeker tien die ook een product voor urineverlies gebruiken.”

Grapjes

“Ik vind het belangrijk om over urineverlies te praten, omdat het fijn is als je weet dat je niet de enige bent en dat je er misschien wat aan kunt doen. Omdat ik mede door mijn werk weet dat het heel vaak voorkomt, heb ik het er wellicht makkelijker over dan anderen. Als verloskundige deel ik ook weleens mijn eigen verhaal met pas bevallen moeders, om ze er bewust van te maken. Of ik nodig een bekkenbodemfysiotherapeut uit voor een groepsgesprek met aanstaande moeders.

Toch merk ik nog wel dat vrouwen het soms lastig vinden om erover te praten. Er worden wel grapjes gemaakt over dat trampoline springen niet meer kan, maar daar blijft het vaak bij. Laatst was ik wandelen met twee vriendinnen en eentje vroeg of het beter ging met mijn onderrug. Ik antwoordde dat het meer om mijn bekkenbodem gaat. ‘Wat voel je dan?’, vroeg ze. ‘Een natte onderbroek’, zei ik. ‘O, dat heb ik ook!’, reageerde zij. We moesten allebei lachen, maar konden er ook serieus over praten. Ervaringen delen helpt echt.”

Of je nu veel urineverlies hebt of maar een beetje: TENA heeft passende producten, zoals TENA broekjes, verbanden of inlegkruisjes, die ervoor zorgen dat jij je droog en comfortabel voelt. Daardoor kan je blijven doen wat je het liefste doet. Eerst even proberen? Via deze link kun je een gratis proefpakketje aanvragen.