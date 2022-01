Hulp in crisis: ‘Als we niets doen, overlijden een miljoen kinderen’

De coronapandemie, die bijna 2 jaar geleden begon, treft ons allemaal. Corona maakte veel al bestaande crisissen, ontstaan door conflicten en klimaatverandering, het afgelopen jaar nog groter. Zoals bij elke grote crisis zijn het vooral de meest kansarme kinderen die het hardst worden geraakt.

Petitie voor Syrië

Veel kinderen groeiden in de oorlog op. Ze kennen angst en hebben traumatische ervaringen. Save the Children helpt deze kinderen met psychosociale hulp om hun weerbaarheid te vergroten. Samen met Syrische kinderen vroegen ze via een petitie aan Tweede Kamerleden om meer te doen voor de mentale gezondheid van vluchtelingen.

De 14-jarige Naya uit Syrië formuleerde het als volgt: “Ik heb hulp nodig gehad om mijn eigen identiteit als nieuwkomer in deze samenleving te vormen. Het is belangrijk dat de Nederlandse overheid investeert in de mentale gezondheid van kinderen die hierheen zijn gevlucht.”

Naya’s vriendin Eilaf vluchtte met haar moeder uit Syrië en woont nu in Nederland. “Van Turkije zijn we lopend door bossen, soms varend naar Griekenland gegaan. Iedereen huilde en er waren veel kleine kinderen op de boot. Eenmaal in Nederland voelde ik me veilig en welkom, waardoor ik me snel thuis voelde. Ik kreeg hulp. Door veel te praten en veel te vertellen, heb ik nu nergens meer last van.”

Eilaf en Naya vluchtten uit Syrië en kregen in Nederland hulp bij hun traumaverwerking. Ⓒ Lenneke Muller

Noodplan coronapandemie

Begin 2020 lanceerde Save the Children een wereldwijd noodplan om kinderen en families te beschermen. “Onze teams en lokale collega’s hebben zich razendsnel aangepast aan de omstandigheden”, vertelt Pim Kraan, directeur van Save the Children. “Door te innoveren, konden we in arme gebieden wereldwijd de meest kwetsbare kinderen en gezinnen bereiken. We gaven voorlichting over COVID-19, deelden beschermingsmateriaal en zeep uit en zorgden dat kinderen waar mogelijk onderwijs op afstand kregen.”

Save the Children ondersteunde veel arme families. “Talloze mensen waren door corona al hun inkomsten verloren. Ook troffen we maatregelen om kinderen te beschermen tegen het verhoogde risico om slachtoffer te worden van geweld en kindhuwelijken.” In totaal werden vorig jaar 30 miljoen mensen in 120 landen, waarvan 11,8 miljoen kinderen, ondersteund.

Afghanistan: een kindercrisis

De kinderen van Afghanistan hebben veel te lijden onder de economische onzekerheid, de extreme droogte, voedseltekort én corona. “De helft van de Afghaanse bevolking bestaat uit kinderen”, vertelt Gabriella Waaijman, directeur noodhulp bij Save the Children. “De Afghaanse crisis is dan ook een kindercrisis. Zij lijden al decennialang onder het conflict, maar hun situatie verslechtert, mede door de pandemie. Ongeveer 14 miljoen kinderen hebben humanitaire hulp nodig om te overleven. Als we nu niets doen, overlijden een miljoen kinderen.”

Met tweehonderd rode vliegers en 88.500 handtekeningen vroeg Save the Children afgelopen najaar aandacht voor de situatie van kinderen in Afghanistan. “Het was een oproep aan de internationale gemeenschap om alles op alles te zetten, zodat levensreddende hulp bij Afghaanse kinderen terechtkomt.”

Toekomstdroom gered

Volgens Waaijman is de humanitaire crisis in Afghanistan een van de ergste ooit. “Wanhopige ouders komen naar onze klinieken met kinderen die gevaarlijk mager en ondervoed zijn.” Zo zocht Fatima medische hulp voor haar zieke en verzwakte tweeling van 18 maanden. Save the Children zorgde voor voedsel voor Fatima’s kinderen. Ook kreeg Fatima training over goede voeding voor zuigelingen en jonge kinderen, hygiënekits en een winterkit.

Fatima: “We hebben het overdag koud en het wordt elke dag kouder. Mijn kinderen hebben niets om aan te trekken en te weinig te eten.” Momenteel behandelen de mobiele klinieken van Save the Children kinderen met ondervoeding en delen medewerkers hygiënemateriaal, dekens en warme kleding uit om de mensen door de bittere Afghaanse winter te helpen.

De steun van Save the Children gaat ook in het nieuwe jaar onvoorwaardelijk door. “Wat er ook gebeurt in 2022, Save the Children zal er zijn voor kinderen, wereldwijd”, besluit Pim Kraan, directeur van Save the Children in Nederland.

