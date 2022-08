1 miljoen na medische misser: Peter raakt levenslang verlamd

Peter (24) is een onbezorgde, optimistische jongen met veel vrienden waarmee hij graag gaat kickboksen. Hij rijdt al jaren met plezier op zijn scooter. Heerlijk vindt hij dat. Nooit last van files. Met gemak haalt hij alle fietsers in en hij komt nooit bezweet aan op zijn bestemming. Totdat het plezier hem van de één op de andere dag vergaat.

Op donderdagvond is hij op weg naar zijn bokstraining. Twee keer week gaat Peter daarnaartoe om zijn energie kwijt te kunnen. Het zonnetje schijnt. Hij vertrekt iets te vroeg, zodat hij de iets langere route kan nemen en door het heuvellandschap kan rijden. Even lekker van de natuur genieten, denkt hij, totdat onderweg het noodlot toeslaat.

Peter rijdt met zijn scooter in een kuiltje in de weg. Hij maakt een flinke smak en probeert zijn val te breken met zijn handen. Voorbijrijders schrikken en stoppen om Peter te hulp te schieten. Hij schreeuwt het uit van de pijn. Gelukkig zijn de hulpverleners snel ter plaatse.

Beknelde zenuw

In het ziekenhuis blijkt zijn linkerpols gebroken te zijn. De arts wil Peter direct laten opereren. De botbreuk wordt hersteld door Peters onderarm iets in te korten. “Een simpele ingreep”, zegt de chirurg. Hij geeft aan dat hij die operatie vaker heeft uitgevoerd.

Peter gaat de volgende ochtend met het volste vertrouwen de operatie in, maar tijdens de operatie gaat het mis. In de onderarm komt er een zenuw knel te zitten, met ernstige gevolgen voor Peter. In de weken daarna moet hij wel vijf keer onder het mes om die beknelde zenuw in de arm vrij te maken.

Blijvend invalide

Helaas hebben al die ingrepen niet mogen baten. Zijn arm maakt voortdurend ongecontroleerde bewegingen. Wat is er nu precies mis gegaan? En wat zullen de langetermijngevolgen zijn voor Peter? Er wordt een expertiseonderzoek ingesteld.

De uitkomst valt niet mee: Peter wordt ‘eenarmig’ verklaard, oftewel ‘voor 16% blijvend invalide’. Peter is de wanhoop nabij. Hij werkt als machinebouwer en heeft zijn armen hard nodig. Hoe kan dit zo vreselijk mis zijn gegaan?

Langdurig vervolgonderzoek

Peter is boos, verdrietig en maakt zich heel veel zorgen over zijn toekomst. Hij heeft overduidelijk hulp nodig en neemt contact op met mij. Ik luister aandachtig naar zijn verhaal en ben geschokt door de ernst van de situatie. Mijn strijdersbloed begint direct te stromen. In een mum van tijd heb ik een medisch adviseur van de verzekeraar aan de lijn om de zaak te bespreken.

De adviseur is van mening dat Peter soortgelijk letsel ook op had kunnen lopen tijdens een bokstraining. Ik ben verbijsterd door zijn reactie. Vervolgonderzoek is noodzakelijk. We moeten en zullen gaan aantonen dat Peter dit letsel juist door dit ongeval kon oplopen.

Arbeidsongeschiktheid

Verschillende onafhankelijke arbeidsdeskundigen buigen zich over de zaak. Peter heeft nog een andere handicap: hij kan door een ernstige vorm van ADHD geen andere baan nemen. Hij kan dus niet met zijn handen, maar ook niet met zijn hoofd werken, zo blijkt na de WIA-keuring.

De gevolgen voor Peter zijn dramatisch: hij wordt op 24-jarige leeftijd volledig arbeidsongeschikt verklaard. Hij heeft het zwaar met de verwerking en deelt zijn zorgen met mij.

Schadevergoeding

Ondertussen blijft hij nog lang in spanning over het vervolgonderzoek. Dan komt er een positief bericht. Het blijkt inderdaad dat Peter het letsel niet zou hebben opgelopen als hij het ongeval niet had gehad. De schade is gigantisch: omdat hij zijn leven lang niet meer zal kunnen werken, gaat het om een bedrag van 740.000 euro. Met daarbij de overige schadekosten van 250.000 euro voor alle operaties en hersteltijd, komt dit neer op een totaalbedrag van 990.000 euro.

Na al die schrijnende onzekerheid doet het nieuws Peter deugd. Zijn lichamelijke bewegingsvrijheid zal hij nooit meer terugkrijgen, dat is een feit. Maar het is nu ook een feit dat hij zich financieel geen zorgen meer hoeft te maken. En dat geeft hem genoeg rust om zijn nieuwe levenssituatie te accepteren.

Arthur van Eelen

Heb je een juridische zorg? Dan wil je snel een oplossing. Conflict met je leverancier of werknemer, een factuur die niet betaald wordt, een samenwerking die in duigen valt. Het kan je allemaal zomaar overkomen. Op die momenten, daar helpt DAS je bij. Je krijgt van ons juridische hulp met alle aandacht. Of je nu verzekerd bent of niet, wij helpen. Op das.nl vind je alvast meer informatie. DAS. Meesters in juridische hulp.

Meer juridische informatie? Bekijk onderstaande links:

Hulp bij letselschade

Schade na ongeluk