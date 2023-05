Dit is waarom je deze zomer naar Kroatië wil

Steeds meer Nederlanders weten de weg te vinden naar zonnig Kroatië, en dat is niet voor niets: hier vind je eindeloze kiezelstranden met fijne barretjes en beschutte pijnbossen. Maar ook als je wat meer behoefte hebt aan vertier, vind je wat je zoekt: langs de kustlijn liggen genoeg leuke water- en amusementsparken die ideaal zijn voor gezinnen.

Eilandhoppen

Kroatië telt meer dan 1000 eilanden met ieder zijn eigen landschap, bezienswaardigheden en sfeer. Een van de bekendste is het eiland Hvar, favoriet bij strandliefhebbers. Op Pag vind je dan weer een compleet ander ‘maanachtig’ landschap met uitgestrekte kale witte rotsen zonder begroeiing.

Wil je lekker wandelen, dan kan dat over de prachtige heuvels van het eiland Brač. Met helder weer kun je vanaf de top van de Vidova Gora zelfs Italië zien liggen. Hier vind je ook een van de mooiste stranden van het land, het Zlatni-strand. In het heldere water kun je heerlijk zwemmen, duiken of snorkelen en het onderwaterleven bewonderen. Voor regen hoef je niet bang te zijn: dit is een van de meest zonzekere bestemmingen van Europa.

Zlatni Rat, bij het plaatsje Bol op het eiland Brač, staat bekend als een van de mooiste stranden ter wereld. Ⓒ Ivo Biocina

Kamperen

Zoek je een vakantieland met een ruim aanbod aan campings? Ook dan is Kroatië ideaal. Of je nu een kleinschalige camping zoekt of een familiepark met alles erop en eraan: er is voor ieder wat wils. Bij de goed onderhouden stranden van Istrië vind je bijvoorbeeld veel moderne, kindvriendelijke en schone accommodaties. Ben je meer op zoek naar unieke plekken in de natuur, dan vind je aan de wat grilligere kustlijn van Dalmatië – als regio ook net iets warmer en droger dan Istrië – rustige locaties om je tentje op te zetten.

Het Nationale park Plitvice telt vele smaragdgroene meren en wel 90 watervallen, met daaromheen prachtige wandelroutes. Ⓒ Luka Esenko

Op avontuur

Wandelen, hiken, klimmen, mountainbiken: Kroatië heeft maar liefst 20 Nationale parken en natuurparken waar je heerlijk actief bezig kunt zijn. De natuur biedt adembenemende landschappen met mooie vergezichten en relatief onontdekte plekken, maar ook een kustlijn van ruim 6000 kilometer waar je kunt zeilen, duiken en zwemmen.

Mooie natuurparken met veel biodiversiteit zijn Kopački Rit, UNESCO Geo Park Papuk, Lonjsko Polje en Žumberak. Hier vind je 500 jaar oude eikenbossen tussen de bergen, turquoise meren en diepblauwe rivieren. Het wereldberoemde Plitvice Lakes National Park, met schitterende meren en watervallen, mag je zeker niet overslaan.

