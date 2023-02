Jax (9): ‘Lijm jezelf niet aan een tafel vast, maar plant een boom’

Jax (9) verbaast zich weleens over wat hij op televisie ziet. “Ik zie vaak mensen die protesteren. Ze lijmen zichzelf vast of besmeuren schilderijen met eten. Ik denk juist dat ze veel beter dingen kunnen planten.”

Voor Jax is het helder: als we op deze voet doorgaan, staat de wereld er niet best voor. “CO2 zorgt ervoor dat het warmer wordt op aarde en dat we steeds minder goed kunnen ademen. Als je bomen plant, komt er meer zuurstof in de lucht.”

Maar dat is niet het enige: we zouden onze voertuigen ook eens onder de loep moeten nemen, meent Jax. “Het is goed dat er nu elektrische auto’s zijn, maar er is nog veel meer mogelijk. Uiteindelijk gaan auto’s er totaal anders uitzien.”

Vliegende auto’s

Om zijn punt kracht bij te zetten, tekende Jax zijn ‘auto van de toekomst’. “Over 1000 jaar kunnen auto’s zichzelf besturen. Ze zijn dan heel groot en hebben een marmeren wc en een gouden douche. Ze kunnen niet alleen rijden, maar ook vliegen.”

Hij wijst naar de banden. “Zoals je ziet, kunnen die heel makkelijk in- en uitklappen. De auto heeft wat je noemt ‘reptielstabielheid’. Hij is heel stabiel en zit slim in elkaar. Net als een reptiel.”

Nog veel meer mogelijk

Volgens Toyota is de gedachte van Jax dat er behalve batterij-elektrisch rijden nog veel meer mogelijk is, de juiste. Het merk dat hybridetechnologie op de kaart zette, wil dat rond 2030 vrijwel elke nieuwe auto zonder CO2-uitstoot rijdt, maar staart zich daarbij niet blind op één techniek.

In de aanloop naar volledig uitstootvrij rijden, is batterij-elektrisch rijden namelijk nog niet zaligmakend. Batterijen bevatten namelijk fossiele grondstoffen die kostbaar en slecht beschikbaar zijn. Om één auto batterij-elektrisch te maken, zijn er grondstoffen nodig waarmee zo’n 70 hybride batterijen kunnen worden geproduceerd. Deze hybride-elektrische auto’s besparen gezamenlijk veel meer uitstoot van schadelijke stoffen dan één batterij-elektrische auto. Bovendien hoeft een hybride auto geen gebruik te maken van het al zwaar belaste stroomnet.

Waterstof

Het is dus zinvol om op weg naar nul procent uitstoot op meerdere paarden te wedden, zoals de ontwikkeling van synthetische brandstoffen of bijvoorbeeld waterstof, wat de energie opwekt waar de Toyota Mirai op rijdt.

‘Op water rijden’ is overigens een concept dat nog wat abstract blijkt voor de 9-jarige Jax. Hij denkt even na. “In dat geval zou ik ervoor zorgen dat de banden van de auto heel hard zijn. Dan blijven ze drijven.”

OVER TOYOTA

Het doel van Toyota is om rond 2030 wereldwijd circa 5,5 miljoen geëlektrificeerde voertuigen verkopen, inclusief één miljoen voertuigen zonder enige schadelijke uitstoot (volledig elektrisch en waterstof-elektrisch). Al een stuk eerder – rond 2025 – zal elk model van Toyota en Lexus leverbaar zijn met een elektromotor of geheel elektrisch zijn.