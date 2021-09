Meer bewegen? 5 trucjes om het makkelijk te maken

Geen tijd om te sporten? Geen zin? Of misschien sport je wel, maar zit je daarnaast heel veel, bijvoorbeeld omdat je een zittend beroep hebt? Wij Nederlanders zitten gemiddeld 8,5 uur per dag, blijkt uit onderzoek. Dat is langer dan de gemiddelde Europeaan. Al dat zitten brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, zoals diabetes type 2, hartkwalen en slaapproblemen.

Af en toe een uurtje sporten is dus hartstikke goed, maar niet genoeg om het vele zitten te compenseren. Maar wat dan wel? Het geheim is: tussendoor meer bewegen. En dat is helemaal niet zo lastig als je denkt, want je kunt echt overal mini work-outs doen.

5 tips:

● Begin de dag goed en poets je tanden terwijl je op één been staat. Wissel af, bijvoorbeeld in de ochtend je linkerbeen en in de avond rechts. Daarmee train je je evenwicht.

● Sta elk half uur even op van je stoel. In het begin voelt dat wellicht nog wat onwennig, maar na een tijdje wordt het een gewoonte.

● Maak van je vergadering een staand overleg, of ga juist samen wandelen. Dat kan ook als je, zoals veel mensen nu, thuiswerkt en vergadert via je beeldscherm of telefoon.

● Moet je naar het toilet of thee halen? Loop om of ga een keer extra de trap op en af. Even de beenspieren activeren.

● Beweeg tussen het koken door. Pannen op het vuur? Doe squats terwijl je wacht tot alles gaar is. Loop een extra rondje als je de tafel dekt. Of gebruik de timer - voor de spaghetti die staat te koken - om zelf even touwtje te springen op een rustig tempo!

Meer tips via app

Wil jij meer tips en inspiratie om elke dag voldoende te bewegen? Via de Actify app, een initiatief van Zilveren Kruis, ontvang je mini’s die je helpen om eenvoudig gezonde gewoonten aan te leren. De app bevat een stappenteller.