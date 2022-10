Wanprestatie beunhaas: Jonathan spant rechtszaak aan

Wat als je auto wordt gesloopt door een garagebedrijf? Dit overkwam Jonathan. Zijn auto werd niet hersteld, maar juist helemaal uit elkaar gehaald.

Trotse eigenaar

Autoliefhebber Jonathan is de trotse eigenaar van een Volvo S80 V8. Ook al heeft deze auto inmiddels ruim 400.000 kilometer gereden, door de goede verzorging van Jonathan is hij nog steeds in zeer goede staat. Dit blijkt ook uit een recent taxatierapport. Alleen merkt Jonathan ineens dat het motorblok koelvloeistof lekt en dus besluit hij het oude motorblok te laten vervangen.

Deal over prijs

Op zoek naar een reparateur loopt hij Harry tegen het lijf. Met hem sluit hij een deal voor het vervangen van het motorblok. Het gaat hem 2.500 euro kosten: een fair bedrag, vindt Jonathan. Met zijn auto rijdt hij naar de garage en laat hem daar achter, met het idee dat zijn auto met een ander motorblok straks weer een paar honderdduizend kilometer mee kan.

Een dag later belt Harry Jonathan op met de mededeling dat de auto niet wil starten vanwege elektronische problemen. Hoelang het gaat duren, weet Harry niet. Jonathan is verrast door deze mededeling en besluit polshoogte te nemen. Hij schrikt enorm van de chaos die hij in de garage aantreft. Overal liggen componenten en elektronica-onderdelen op de grond.

Vergoeding na wanprestatie

Jonathan raakt zwaar geïrriteerd. Nu heeft hij niet alleen geen nieuw motorblok, z’n auto lijkt wel een bouwpakket geworden. Hij probeert kalm te blijven en verzoekt Harry netjes om de auto te herstellen, maar Harry weigert dat. “Hoeveel gaat herstel kosten?”, vraagt Jonathan, terwijl hij zijn woede onderdrukt. Harry reageert slechts met “Duizenden euro’s.”

Vol frustratie verlaat Jonathan de garage en neemt direct contact met mij op om de zaak te melden. Ik stel voor een onafhankelijke expert een oordeel te laten vellen en de uit te voeren herstelwerkzaamheden in kaart te brengen. Daarna kunnen we Harry schriftelijk in gebreke stellen.

De expert bevestigt de wanprestatie, waarna we Harry verzoeken om de auto te herstellen binnen een redelijke termijn of, als herstel niet wordt uitgevoerd, de te maken herstelkosten te vergoeden. Opnieuw weigert Harry dit. Jonathan en ik gaan in overleg. We willen de situatie voorleggen aan de rechter. We vragen hem om Harry te veroordelen wegens wanprestatie en de te maken herstelkosten (schade) te vergoeden.

Opgelucht

Deze actie werpt zijn vruchten af. De rechter oordeelt namelijk dat Harry inderdaad een wanprestatie heeft geleverd. Hij heeft meer dan voldoende tijd gekregen om de auto te herstellen, maar heeft dat nagelaten. De auto verkeert in een slechtere staat dan waarin hij is afgeleverd. Daarom moet Harry Jonathan schadeloosstellen. Maar dat niet alleen, hij moet ook de proceskosten, de rente en de incassokosten vergoeden.

Jonathan is opgelucht en blij. Hij gaat zijn Volvo weer in zijn oude glorie laten herstellen. Wel met één verschil: hij doet nu beter onderzoek naar wie hij de opdracht gaat geven. Want de ene reparateur is duidelijk de andere niet…

Sjaak Drinkenburg

