Smullen op Beter eten Festival: doorslaand succes eerste editie

De sfeer zat er goed in op 29 en 30 april in EXPO Haarlemmermeer. Foodstands waar bezoekers konden genieten van lekkere hapjes en drankjes, interactieve workshops, inspirerende sprekers, Stand-up Comedy door Climate Comedy Night en mooie films van Cinetree: kortom, een relaxte en gezellige setting waarin beter en duurzaam eten centraal stond.

Organisator Albert Heijn nam het initiatief voor het festival om te laten zien welke rol voeding kan spelen in een betere, duurzamere wereld. Hoe ziet het eten van de toekomst eruit? Hoe maak je een lekkere vegetarische maaltijd? Maar ook voor vragen die bij ons allemaal weleens door het hoofd schieten in de supermarkt – waarom heet plantaardige tonijn nog wel ’tonijn’? (omdat het qua smaak en structuur vrijwel gelijk is aan tonijn en je wat dat betreft dus niets ’mist’) – was volop aandacht.

Bij meesterkok Rudolph van Veen kon je proeven hoe lekker plantaardig eten is. Ⓒ Iris Planting

Vega-snackmuur

De missie van Albert Heijn om samen beter eten voor iedereen bereikbaar te maken was terug te zien in de opbouw van het festival. Er waren drie ’werelden’: beter eten is beter leven, beter eten verbindt en beter eten is de wereld beter achterlaten.

“Overal was van alles te proeven, te beleven, te luisteren en te genieten” vat bezoeker Maike het festival samen. “Wat vooral leuk is: dat je ziet welke rol eten speelt in het verbinden van mensen. Samen eten en gesprekken voeren, dingen proeven die je normaal niet eet: dat werkt heel inspirerend.”

“Maar ook de vega-snackmuur, tips van dokter Tamara van de FoodFirst Leefstijlcoach-app, de internationale foodstands, yogaworkshops, health-check, een slaapcoach en het AI-dieet maakten dat je je hier geen seconde hoefde te vervelen.”

Duurzame wereld

Het festival sluit perfect aan op de visie van Albert Heijn op een duurzame wereld. Want voordat het eten in de supermarkt ligt, zijn er boeren en telers die het hebben geproduceerd. Ook die waren aanwezig op het festival en vertelden hoe alles erop is gericht om ook in de toekomst gezond en duurzaam voedsel te kunnen verbouwen, met zo min mogelijk verspilling.

Van interactieve workshops – zadenpakketjes voor wilde bijen maken, je eigen koffiemelange produceren – tot inspirerende talks van topsprekers en mooie CineTree documentaires: er was voor ieder wat wils.

En dat is ook precies de boodschap: ongeacht je smaak, voorkeur voor een bepaalde keuken of dieet, je kunt altijd stappen nemen om ‘beter’ te eten: lekkerder, duurzamer en met meer liefde.

